لقاح فيروس كورونا: روسيا توافق على استخدام "سبوتنيك في" مع الأشخاص فوق سن الستين

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تجاوزت حالات الإصابة في روسيا ثلاثة ملايين

سمحت السلطات في روسيا باستخدام لقاح "سبوتنيك في"، الذي طوره علماؤها ضد فيروس كورونا، مع الأشخاص فوق سن الستين.

وقال وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، إن حملة التطعيم سوف تشمل جميع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة.

وكان الأشخاص فوق سن الستين قد استثنوا في البداية لأن فحص اللقاح على هذه الفئة العمرية قد جرى بشكل منفصل.

وجاء الإعلان في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات في روسيا ثلاثة ملايين إصابة للمرة الأولى يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة و576 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ويستخدم اللقاح الروسي سلالات معدّلة من فيروس يسبب عادة نزلات البرد المألوفة لتحفيز استجابة المناعة.

يذكر أن العمل جار على تطوير نحو 176 لقاحًا محتملاً في جميع أنحاء العالم. ويجري اختبار 34 من بينها على الأشخاص مع إقرار ثلاث لقاحات منها حتى الآن.