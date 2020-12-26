سلالة فيروس كورونا الجديدة: فرنسا تسجل أول إصابة قادمة من إنجلترا

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أكدت فرنسا اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا الأسرع انتشارا والتي ظهرت مؤخراً في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنّ الشخص المصاب فرنسي من تور وسط فرنسا، كان قد وصل من لندن في 19 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوزارة إنه لم تظهر عليه أي أعراض وهو يعزل نفسه.

وتسبب ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة في إنجلترا في فرض قيود على السفر مع عشرات البلدان.

وكانت أكثر من 40 دولة حظرت دخول الوافدين من المملكة المتحدة، كما عقد الاتحاد الأوروبي محادثات تستهدف وضع سياسة مشتركة للتعامل مع الموقف الحالي.

وحظرت السويد دخول الأجانب من الدنمارك عقب اكتشاف مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس هناك.