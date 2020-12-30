سناب شات: الرئيس التنفيذي للشركة يدعو إلى الاستثمار في التكنولوجيا لمواجهة "منافسة غير مسبوقة"

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سناب تشات لبي بي سي إن "الولايات المتحدة تواجه الآن عهدا جديدا من المنافسة العالمية مما يتطلب الاستثمار بشكل أكبر في الأجيال المقبلة.

وقال إيفان سبيغل، الذي تضم الشركة التي يرأسها تطبيق سناب تشات، إن الولايات المتحدة تواجه "قرنا من المنافسة الاستراتيجية" مع الاقتصادات السريعة النمو مثل الاقتصاد الصيني.

وأضاف "لم نعهد هذه المنافسة في الماضي".

وقال سبيغل الذي استضافه برنامج توداي الصباحي الذي يقدمه راديو 4 في بي بي سي إن الولايات المتحدة تحتاج إلى وضع خطط طويلة الأمد تتيح لها المنافسة مستقبلا.

وقال سبيغل أيضا، الذي أطلق تطبيق سناب تشات عندما كان يدرس في جامعة ستانفورد وأصبح أحد أصغر المليارديرات في العالم في عمر 25 عاما، إنه سيكون "سعيدا" لدفع ضرائب أكثر.

وأضاف أنه يشعر أن نمو شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون واكتسابها قوة أكبر بفضل مجيئ الإنترنت "أمر حتمي"، مضيفا أنه "من المعقول" وجود رقابة تنظيمية متزايدة على عمالقة التكنولوجيا.

واستخدم تطبيق سناب تشات بشكل يومي نحو 250 مليون شخص في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد سبيغل أن "الحكومات والتكنولوجيا تجمعهما علاقة وثيقة مع بعضهما بعضا، وإذا دفع عمالقة التكنولوجيا ضرائب أكثر، فإن جزءا من هذه المبالغ على الأقل ينبغي استثمارها في تمويل الأبحاث المتعلقة بتطوير تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي".

وأضاف قائلا: "تاريخ الأمم العظيمة يميل حقا إلى أن يقوم على تحقيق اختراقات هائلة في مجال التكنولوجيا وفي أوقات كثيرة تعتمد التكنولوجيا على الاستثمارات الحكومية".

ومضى قائلا: "أعتقد أنه من السهل حقا اليوم في نظامنا السياسي التركيز على إخفاقاتنا، وليس هذه النجاحات المذهلة".