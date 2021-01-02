أدوبي توقف دعم برنامجها الشهير "فلاش" لتشغيل الوسائط

صدر الصورة، Getty Images/David Firth التعليق على الصورة، اشتهر برنامج فلاش لتشغيل الوسائط لعقود طويلة

وصل برنامج تشغيل الوسائط الشهير Adobe Flash Player، المكون الإضافي للمتصفح الذي جلب رسوما متحركة غنية وتفاعلية إلى الإنترنت المبكر، إلى نهاية عمره رسميا بانقضاء العام المنصرم 2020.

تم إصدار Flash عام 1996، وكان إحدى الطرق الأكثر شيوعا للأشخاص لبث مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

لكنه كان يعاني من مشاكل أمنية، وفشل في الانتقال إلى عصر الهواتف الذكية.

ولن تقدم شركة أدوبي بعد الآن تحديثات أمان للبرنامج، وحثت المستخدمين على إلغاء تثبيته.

كما ستوقف الشركة تشغيل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة عبر البرنامج تماما، وذلك اعتبارا من 12 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

لماذا كان فلاش شائعا؟

عندما تم إصدار فلاش لأول مرة ، كان غالبية المستخدمي متصلين بالإنترنت عن طريق خط الهاتف الأرضي، وكان هذا الاتصال بطيئا جدا وفقا لمعايير اليوم.

لكن برنامج فلاش أتاح لمصممي الويب والرسوم المتحركة تقديم محتوى مثير، يمكن تنزيله بسرعة نسبيا.

ماذا حدث؟

كان الفلاش يعني أكثر من مجرد رسوم متحركة، فهو يتيح أيضا لمواقع الإنترنت مثل يوتيوب بث مقاطع فيديو عالية الجودة.

وبحلول عام 2009، قالت شركة أدوبي إن برنامج فلاش قد تم تثبيته على 99 في المئة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتصلة بالإنترنت.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وجه ستيف جوبز رئيس شركة أبل انتقادات لاذعة إلى برنامج فلاش

لكن بحلول ذلك الوقت، كان العالم يتحول نحو أجهزة الهواتف المحمولة، وكانت أدوبي بطيئا في مواكبة هذا التحول.

وفي أبريل/ نيسان من عام 2010، كتب ستيف جوبز رئيس شركة آبل رسالة مفتوحة عنيفة، بعنوان "أفكار حول الفلاش"، والتي أوضح فيها سبب عدم سماح شركة أبل بتشغيل برنامج فلاش على أجهزتها أيفون وأيباد.

ورأى جوبز أن فلاش كان بطيئا بدرجة لا تسمح باستخدامه على شاشة تعمل باللمس، ولا يمكن الاعتماد عليه، ويشكل تهديدا أمنيا واستنزافا لعمر البطارية.

وقال إنه يمكن بدلا من ذلك بث مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، باستخدام HTML5 وغيرها من التقنيات المفتوحة، ما يجعل فلاش زائداً عن الحاجة على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

لكن الإنترنت استمر في التطور. وكانت العلامات التجارية الكبرى مثل فيسبوك، نتفليكس، ويوتيوب تقوم بالفعل ببث مقاطع الفيديو إلى الهواتف الذكية بدون فلاش، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011 أنهت أدوبي تطوير برنامج فلاش للأجهزة المحمولة.

واستمرت الشركة في إنتاج برنامج فلاش لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، لكنه عانى من عيوب أمنية متعددة.

وفي عام 2015، قامت شركة أبل بتعطيل برنامج فلاش في متصفحها للويب Safari تلقائيا، وبدأ متصفح غوغل كروم في حظر بعض أجزاء محتوى فلاش.

في يوليو/ تموز من عام 2017، أعلنت شركة أدوبي أنها ستوقف برنامج فلاش في عام 2020.

كيف يمكنني إزالة فلاش من جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟

قدمت أدوبي إرشادات لإزالة فلاش من على أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام Windows و Mac، وذلك عبر موقعها على الإنترنت.