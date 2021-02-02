التغير المناخي: كيف تغير شكل الكتل الجليدية في أيسلندا؟

صدر الصورة، Colin and Kieran Baxter

تعتبر منطقة "سكافتافيل" في أيسلندا امتدادا لغطاء "فاتنايوكوتل" الجليدي، أحد أكبر الكتل الجليدية في أوروبا.

وفي عام 1989، زار المصور كولين باكستر المنطقة لقضاء عطلة عائلية والتقط صورة لها.

ثم عاد ابن كولين، الدكتور كيران باكستر، للموقع ذاته بعد مرور 30 عاما.

وتبين أن مساحة الكتلة الجليدية تراجعت بشكل كبير، إذ إن تقديرات العلماء تشير إلى أنها تقلصت بنحو 400 كيلومتر مربع نتيجة للتغير المناخي.

وقال الدكتور كيران باكستر، المحاضر في جامعة داندي باسكتلندا، "نشأت وأنا أزور هذه الأماكن المدهشة وترسخ لدي فهم للقوة الصامتة التي تختزنها هذه المشاهد الطبيعية".

وأضاف قائلا: "إنه لأمر مدمر حقا على المستوى الشخصي أن نرى هذه المناظر الطبيعية تتغير بشكل جذري خلال العقود القليلة الماضية".

وأردف قائلا: "ظاهريا، غالبا ما تظل درجة الأزمة المناخية غير مرئية لكن هنا نرى بكل وضوح فداحة الوضع الذي يؤثر في العالم كله".

Iceland's Skaftafellsjokull glacier A modern web browser and internet connection are required to view the image slider Drag the button to see how the glacier has changed over time 2020 1989 Images: Colin & Kieran Baxter/University of Dundee

وعلى المستوى العالمي، تعتبر الكتل الجليدية أبرز المؤشرات المرئية التي تظهر كيف أن حرارة المناخ في العالم بدأت في الارتفاع.

ويرى العلماء الأمريكيون أن الكتل الجليدية في المتوسط فقدت نحو 24 مترا من حجمها منذ عام 1980.

وتكتنف صعوبات فعلية قياس حجم تراجع الكتل الجليدية في العالم بسبب مجموعة من العوامل تؤثر في حجم الذوبان، مثل الارتفاع عن سطح البحر، ومعدلات تساقط الأمطار، والتعرض للعوامل الجوية مثل الرياح وأشعة الشمس.

وتتفاوت أيضا بشكل كبير الكتل الجليدية، فقد تشكل بعضها منذ قرون فقط، في حين تكونت كتل جليدية أخرى منذ مئات الآلاف من السنين.

وتنطوي أعمار الكتل الجليدية على معلومات قيمة بشأن طبيعة المناخ في الأرض، وكيف يمكن مقارنة الوضع الحالي بالمناخات الماضية.

صدر الصورة، National Land Survey of Iceland/Kieran Baxter التعليق على الصورة، صورة للكتل الجليدية التقطت عام 1989 وفي عام 2019 (أسفل) يظهر حجم الجليد الذي اختفى خلال هذه المدة

وحفر العلماء في الكتل الجليدية واستخرجوا "اللباب" الذي ينطوي على سجل سنوي مستمر لأشكال المناخ التي سادت في الماضي.

ويتيح تحليل عناصر الجليد، مثل فقاعات الهواء المحبوسة داخل الجليد، للباحثين التعرف على المميزات المناخية التي سادت في الماضي مثل مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي كان في الهواء والتغيرات الحرارية، وطبيعة الغطاء النباتي.

كما يتيح هذا للعلماء بناء صورة بشأن المناخات السابقة، وكيف تغيرت وما الذي يمكن توقعه مستقبلا.