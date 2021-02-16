أنتوني فوتشي يفوز بجائزة دان ديفيد الإسرائيلية البالغة مليون دولار "لدفاعه عن العلم"

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أنتوني فاوتشي واجه ترامب خلال تفشي وباء كورونا.

منحت إسرائيل كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، جائزة مرموقة تبلغ قيمتها مليون دولار لالتزامه بالعلم والدفاع عنه.

وحصل الدكتور فوتشي، الذي كان في كثير من الأحيان على خلاف مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن كيفية التعامل مع الوباء، على جائزة دان ديفيد "لدفاعه عن العلم".

وأشيد به لدفاعه عن لقاحات كوفيد 19، ولقيادته لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية وتخفيف آثار مرض الإيدز على صحة الإنسان.

وعمل الدكتور فوتشي، البالغ 80 عاما، مستشارا لسبعة رؤساء أمريكيين.

وقالت لجنة الجوائز في بيان إن فوتشي كُرم "للدفاع بشجاعة عن العلم في مواجهة معارضة تفتقد للمعلومات خلال أزمة كوفيد الصعبة".

وأضافت أنه "نموذج بارع للقيادة والتأثير في الصحة العامة".

وقالت: "مع تفشي وباء كوفيد-19، استفاد فوتشي من مهارات الاتصال الكبيرة لديه للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من الخوف والقلق وعمل بلا كلل لإعلام الأفراد في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، بتدابير الصحة العامة الضرورية لاحتواء انتشار الوباء".

صدر الصورة، Dan David Prize Twitter التعليق على الصورة، صورة الجائزة

وأضافت: "إلى جانب ذلك، أشيد به على نطاق واسع لشجاعته في تبني الحقيقة في حديثه مع السلطة في بيئة سياسية مشحونة للغاية."

ويشغل الدكتور فوتشي منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984.

وساعد في تأسيس مبادرة جورج دبليو بوش لمساعدات الحكومة الأمريكية لإفريقيا. وهو الآن ومنذ فترة يتولى شرح إجراءات السلامة وسط تفشي وباء كوفيد-19 للجمهور خلال فترة تولي ترامب ومن بعده بايدن.