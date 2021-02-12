الخنازير قادرة على ممارسة الألعاب الإكترونية

صدر الصورة، ESTON MARTZ / PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY التعليق على الصورة، الخنازير تمكنت من الربط بين المقبض وسهم الشاشة

كشف علماء أن الخنازير قادرة على ممارسة الألعاب الإلكترونية، بعد تجارب أجروها على مجموعة من هذه الحيوانات.

فقد درب الباحثون أربعة خنازير، هاملت، أوملت، إيبوني ,أيفوري على استعمال مقبض لتحريك سهم الفأرة على شاشة الحاسوب.

ويقول الباحثون إن مجرد استيعاب الخنازير للعلاقة بين المقبض واللعبة، ليس "إنجازا هينا".

وواصلت الخنازير اللعب حتى بعدما تعطلت آلة توزيع الطعام، على ما يبدو من أجل الحصول على التشجيع.

فالخنازير كانت تحصل على طعام عندما تربح في اللعبة، وبعدما تعطلت آلة توزيع الطعام، واصلت الخنازير اللعب استجابة لتشجيع من بعض الباحثين.

وتقول الدكتورة كونديس كروني: "إن هذه الدراسة مهمة، لأن الخنازير، مثل غيرها من الحيوانات العاطفية، تتأثر وتهتم بطريقة تعاملنا معها".

صدر الصورة، Frontiers in Pschology التعليق على الصورة، تدربت الخنازير على المقبض وحده أولا

ويرى فريق البحث أيضا أن قدرة الخنازير على ممارسة الألعاب الإلكترونية "جدير بالاهتمام" لأنها حيونات ذكية دون أيدي ولا أصابع.

ولكن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لها.

وكان أداء الخنزير هملت في اللعبة أفضل من أوملت، ولكنهما وجدا صعوبات عندما تعقدت اللعبة، وأصابا الهدف بنسبة أقل من 50 في المئة.

وأصاب إيفوري الهدف بنسبة 76 في المئة، أم إيبوني فلم تصب الهدف إلا 34 في المئة من الوقت.

ولكن الباحثين متأكدون من أن المحاولات كانت مقصودة ولم تكن اعتباطية، بمعنى أنها كانت كلها تربط بين المقبض والسهم على شاشة الحاسوب.

وقالت كيت دانيالز من مزرعة ويلو في مقاطعة وسترشير في حديث لإذاعة بي بي سي "ربما استعجب العلماء هذا الأمر، ولكنه لا يفاجئ أحدا يعمل مع الخنازير".

صدر الصورة، Eston Martz / Pennsylvania State University التعليق على الصورة، الدكتورة كروني تقول إن إنجاز الخنازير جدير بالاهتمام

وأضافت: "الخنازير لا تلعب لعبة ماين كرافت، ولكنها قادرة على التلاعب من أجل الحصول على مكافأة، وهذا ليس مفاجأة".

وذكرت عبارة تنسب للزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرتشل يقول فيها: "الكلاب تنظر إليك بإعجاب، والقطط تنظر إليك بازدراء، أما الخنازير فتنظر إليك ندا للند".

وقالت: "عندما تنظر في عين الخنزير تلاحظ فيها الذكاء".

ومع ذلك فإن الخنازير لا تقارن بالإنسان في ممارسة الألعاب ولا بالحيوانات الرئيسية الأقل ذكاء.