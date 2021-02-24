بالصور: اندلاع بركان جبل إتنا يضيء سماء صقلية ليلا

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انفجر بركان جبل إتنا مرة أخرى، وأخذت نوافير الحمم الساخنة تضيء سماء صقلية.

بدأ الانفجار البركاني في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقذف إتنا منذ ذلك الحين أعمدة برتقالية ضخمة من الغاز، وسحبا كثيفة من الرماد.

ويعد إتنا البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، ويعرف عنه الانفجار كثيرا نسبيا.

وكان آخر ثوران كبير له في عام 1992.

ولم يسبب ثورانه، إلا نادرا، أضرارا أو إصابات في العقود الأخيرة، ويعتقد مسؤولون أن هذا الانفجار ليس استثناء من ذلك.

وقال ستيفانو برانكو، رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في مدينة كاتانيا القريبة، لوكالة الأنباء الإيطالية في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لقد رأينا أسوأ من هذا".

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، Reuters

صدر الصورة، Reuters