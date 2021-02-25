المايونيز لعلاج سلاحف بحرية متضررة من تسرب نفطي قبالة سواحل إسرائيل

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، السلاحف البحرية الخضراء تغطت بالقار جرّاء تسرب نفطي

استخدم المايونيز في علاج سلاحف بحرية تعرضت حياتها للخطر جراء تسرب نفطيّ طال السواحل الإسرائيلية.

وأكد مسؤولون في مركز إنقاذ السلاحف البحرية في إسرائيل أن المايونيز علاج فعّال في تنظيف الجهاز الهضمي للسلاحف المتضررة بالقارّ الناجم عن التسرب النفطي.

ويعدّ هذا التسرب أحد أسوأ الكوارث البيئية في إسرائيل. وتجري تحقيقات للتعرف على ملابسات حدوثه.

ويساعد الآلاف من المتطوعين والجنود في التعامل مع التسرب الذي أضر بالأحياء البحرية، بما فيها السلاحف البحرية الخضراء المهددة بالانقراض بالأساس.

وأعلن يانيف ليفي، مؤسس ومدير مركز إنقاذ السلاحف البحرية، أن نحو 27 سلحفاة خضعت للعلاج. وقال ليفي لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية: "أُحضرت السلاحف إلى هنا والقارّ يغطّي رؤوسها وعيونها وخياشيمها وأفواهها وأجهزتها الهضمية وأمعاءها".

وأضاف ليفي: "لم تكن هناك فرصة لنجاة هذه السلاحف من الموت في تلك الحال دون علاج. وقد أزلنا القارّ من على خياشيمها وعيونها حتى تستطيع التنفس والرؤية".

وأشار ليفي إلى أنّ فِرق الإنقاذ استعانت بالزيت لتخفيف طبقات القار، وبالمايونيز لإزالتها من على جوانب الأمعاء.

وقال الباحث جاي إيفجي لوكالة أسوشيتد برس للأنباء: "السلاحف أُحضرت إلينا مليئة بالقارّ، وقصباتها الهوائية مغطاة من الداخل والخارج بالقارّ".

وأضاف إيفجي: "نُطعم السلاحف المايونيز القادر على تنظيف المعدة والتخلّص من القارّ".

ويُتوقع أن تستغرق عملية التعافي أسبوعا أو أسبوعين، قبل إعادة السلاحف مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية.

وقد يبدو العلاج بالمايونيز أمرًا غير مألوف، لكنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها في علاج السلاحف.