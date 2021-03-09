فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسمح للمحصنين باللقاحات بلقاء ذويهم دون كمامات

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يرى خبراء في الصحة العامة أن عملية التحصين باللقاحات قد تغير شكل العالم تدريجيا

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين تم تحصينهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا يمكنهم استعادة بعض ممارسات الحياة العادية.

وأصدر المركز نشرة إرشادية جديدة أشارت إلى أن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الجرعات المطلوبة من اللقاح يمكنهم زيارة من تلقوا تلك الجرعات وبعض ممن لم يحصلوا عليها.

وقال المركز الأمريكي إن الحماية من الإصابة بفيروس كورونا تتحقق بعد أسبوعين من تناول الجرعة النهائية من اللقاح.

وحصل حوالي 30 مليون أمريكي على جميع الجرعات المطلوبة من اللقاح لفيروس كورونا حتى الآن.

وأعلن مسؤولون معنيون بالشؤون الصحية في الولايات المتحدة إرشادات سلامة جديدة الاثنين الماضي أثناء المؤتمر الصحفي للجنة البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.

وتضمنت الإرشادات الجديدة أن الأشخاص الذين حصلوا على التحصين الكامل باللقاحات يمكنهم:

التجمع مع أشخاص محصنين مثلهم في أماكن مغلقة دون ارتداء كمامات أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

الالتقاء بأشخاص غير محصنين باللقاحات ينتمون لأسرة واحدة إذا كانت درجة خطورة إصابتهم بأعراض شديدة منخفضة.

عدم الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا أو الحجر الصحي إلا إذا ظهرت عليهم الأعراض.

وقال آندي سلافيت، أحد كبار المستشارين في الشؤون الصحية: "بدأنا الآن التعرف على الملامح الأولية للعالم وما يمكن أن يبدو عليه بعد تجاوز أزمة كوفيد19. وكلما حصل المزيد والمزيد من الناس على جرعات اللقاح، كلما تم التوسع في قائمة الأنشطة".

رغم ذلك، لا يزال على المحصنين بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا اتباع إجراءات السلامة الأساسية مثل ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي علاوة على تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والسفر.

كما طالبت الإرشادات الجديدة أيضا من حصلوا على كل الجرعات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي عن غير المحصنين ومن لديهم خطورة عالية للتعرض لمضاعفات شديدة لكوفيد19.

وشهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في عدد جرعات اللقاح التي توزع على الأمريكيين يوميا. وتم توزيع أكثر من 90 مليون جرعة حتى الآن. وأسهم اعتماد اللقاح الذي طورته شركة جونسون آند جونسون - الذي يتكون من جرعة واحدة - في تعزيز إمدادات اللقاحات في الولايات المتحدة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وعد بايدن بتوفير لقاحات لجميع البالغين في الولايات المتحدة بنهاية مايو/ أيار المقبل

لكن خبراء الصحة مستمرون في التحذير من أن كوفيد19 لا يزال يشكل خطرا كبيرا.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة: "أكثر من 90 في المئة من السكان لم يُحصنوا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأضافت: "مسؤوليتنا أن نضمن، في ضوء ارتفاع عدد الحالات يوميا بنحو 60 ألف حالة جديد، أن نوفر الحماية لمن هم أكثر عرضة للخطر".

وتشير إحصائيات إلى تسجيل الولايات المتحدة 29 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 525 ألف وفاة جراء الوباء.

وأشارت والينسكي إلى أن الإرشادات سوف يتم تحديثها باستمرار "كلما زاد أعداد المحصنين وتم التوسع في الأنشطة العلمية في هذا الشأن وتوافر المزيد من الأدلة العلمية".

وقال سلافيت إنه "صباح حافل بالأمل، لكن مع ظهور إشارات تحذيرية من المستقبل".

لكن لينا وين، خبيرة الصحة العامة ومفوضة الصحة الصحة السابقة في بلتيمور، قالت إن الإرشادات التي أُعلنت اليوم تنطوي على "قدر كبير من الحذر الشديد".

وأضافت أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها "ضيع فرصة للربط بين الوضع الحالي لعملية التحصين باللقاحات وإرشادات استئناف الحياة الطبيعية".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يلقي بخطاب الخميس المقبل تزامنا مع مرور عام على فرض الإجراءات والقيود التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.