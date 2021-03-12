نتفليكس: هل تمنع المنصة المستخدمين من مشاركة كلمات السر؟

كودي غودوين

بي بي سي - سان فرانسيسكو

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تجرّب شركة نتفليكس تطبيق إجراءات صارمة للحدّ من مشاركة كلمات السر الخاصة بتشغيل منصّتها عبر الإنترنت.

وأبلغ مستخدمون عن رسائل يطالعونها على الشاشة تقول: "إذا لم تكن تعيش مع صاحب هذا الحساب، فأنت بحاجة إلى امتلاك حساب حتى تتمكن من المشاهدة".

وقال متحدث باسم الشركة الترفيهية لبي بي سي: "هذا اختبار مصمم للمساعدة على التأكد من أن مستخدمي حسابات نتفليكس يمتلكون حق ذلك الاستخدام".

وتنظر نتفليكس في إمكانية اتخاذ قرار بتعميم ذلك الاختبار على كلّ مستخدمي المنصة.

وفي الاختبار المستحدث، يمكن للمستخدمين التحقق من السماح لهم بدخول الحساب عبر شفرة تُرسَل إليهم في رسالة نصيّة أو على البريد الإلكتروني.

وتحاول نتفليكس تقليص عدد مستخدمي المنصّة بشكل غير قانوني، رغم أنّ عدد هؤلاء المستخدمين غير معلوم على وجه الدقة.

وتسمح منصات بثّ عديدة -أمثال نتفليكس، وإتش بي أو غو، وأمازون برايم، وديزني بلس- لمستخدميها بتدشين أكثر من ملفّ تعريفي داخل الحساب الواحد، لكنها تشترط لذلك أن يقتصر استخدام تلك الملفات التعريفية على أفراد الأسرة.

وكان المؤسس نتفليكس المشارك، ورئيسها التنفيذي، ريد هاستنغز، قد قال عام 2016: "مشاركة كلمات السرّ أمر يجب أن نتعلم التعايش معه؛ فثمة مشاركات مشروعة، كالمشاركة مع الزوجة والأولاد. وعليه، فلا يوجد خط واضح".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قال مدير الإنتاج التنفيذي للشركة غريغ بيترز، إن الشركة تنظر مسألة مشاركة كلمات السر، دون الإعلان في ذلك الوقت عن خطط لإحداث تغيير في هذا الخصوص.

وسجلت نتفليكس نحو 37 مليون اشتراك جديد عام 2020، وتحظى الشركة الآن بأكثر من 200 مليون مشترك حول العالم.