فيروس كورونا: ايرلندا تعلق استخدام لقاح أكسفورد-أسترازينيكا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قالت أسترازينيكا إنها ملتزمة بنشر اي معلومات جديدة في الحال

انضمت ايرلندا إلى قائمة الدول الأوروبية التي علقت استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا "احترازيا" بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية لدى راشدين عقب تلقيهم اللقاح.

وأوصت اللجنة الوطنية الاستشارية للتحصين ضد الأمراض بتعليق استخدام اللقاح عقب انتشار تقارير عن حالة إصابة بجلطات دموية في النرويج.

وقال وزير الصحة الإيرلندي في تغريدة على تويتر إن الخطوة "احترازية".

وكانت منظمة الصحة العالمية استبعدت وجود علاقة بين اللقاح وحدوث حالات تجلط بالدم.

وكانت النرويج، على غرار إيسلندا والدنمارك، أعلنت الخميس تعليق استخدام لقاحات أسترازينيكا.

وقد أعطيت أكثر من 110 آلاف جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا في إيرلندا، أي خمس اللقاحات التي أعطيت في البلد حتى الآن.

وكان نائب المسؤول الطبي الأعلى د رونان غلين قد قال إن معلومات جديدة قد وصلت مساء السبت من وكالة الدواء النرويجية.

وأضاف "لم يتم الاستنتاج بوجود أي صلة بين لقاح أسترازينيكا والحالات المشار إليها، لكن اللجنة الوطنية الاستشارية للتحصين أوصت بوقف استخدام اللقاح المذكور بشكل مؤقت في ايرلندا كخطوة احترازية بانتظار توفر معلومات جديدة".

وقالت استرازينيكا في بيان إن تحليل بيانات السلامة المستقاة من 17 مليون جرعة أعطيت حتى الآن لم يظهر أي دليل على زيادة المخاطر المشار إليها، كما لم تلاحظ أي إشارات لذلك خلال عملية التجارب السريرية. وفي الواقع لم تتجاوز الحالات المشار إليها بعد أخذ لقاح استرازينيكا تلك التي تحدث في الظروف الطبيعية في أوساط السكان الذين لم يحصلوا على اللقاح".

وأضافت الشركة قائلة "يستمر الفحص الدقيق للبيانات بما فيها حالات الإصابة المشار إليها واسترازينيكا ملتزمة بنشر أي معلومات تحصل عليها بدون تأخير".

وقال وزير الصحة في إيرلندا الشمالية روبن سوان في تغريدة على تويتر إن لقاحات كوفيد-19 تعطى تحت إشراف وكالة ترخيص الأدوية ومنتوجات الرعاية الصحية.

وكانت الوكالة قد قالت إنه ينبغي أن يستمر الناس في أخذ اللقاح، بعد أن علقت آيسلندة والنرويج والدنمارك استخدام لقاح أكسفورد-أسترازينيكا.

وقالت في بيانها "يمكن أن تحدث جلطات دموية بشكل طبيعي هي ليست نادرة. لقد أعطيت 11 مليون جرعة من أسترازينيكا في المملكة المتحدة حتى الآن. سنبقى نفحص هذا الأمر بعناية لكن البيانات المتوفرة لا تشير إلى أن اللقاح هو السبب".

وقالت وكالة الصحة العامة في إيرلندة الشمالية إنها "ستراقب الأمر عن كثب".