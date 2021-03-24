يوتيوب: ميزة جديدة "قد تنهي الإعلانات التقليدية"

كريستيني كريدل

مراسلة الشؤون التكنولوجية

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

سيكتشف يوتيوب العناصر المعروضة في مقاطع الفيديو، وينشئ قائمة بالمنتجات ذات الصلة لشرائها.

وستظهر الاقتراحات آليا خلال مرور المشاهدين على المنصة.

وستسمح هذه التقنية للمستخدمين بتحديد المنتجات التي تظهر في الفيديو والبحث عن المحتوى ذي الصلة على الموقع.

ويتم اختبار الميزة حاليا على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة فقط، لكن الخبراء يقولون إنها يمكن أن تحدث تغييرا "ضخما" في صناعة الإعلان.

وقالت يوتيوب "نحن نختبر ميزة جديدة تعرض قائمة بالمنتجات التي تم اكتشافها في بعض مقاطع الفيديو، فضلا عن المنتجات ذات الصلة".

"الهدف هو مساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من مقاطع الفيديو والمعلومات حول هذه المنتجات على يوتيوب".

ومع فيديو "أفضل 10 هواتف ذكية في 2020"، على سبيل المثال، "سيرى بعض المشاهدين رمزا على الفيديو، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات أدناه، مع إدراج أنواع الهواتف التي يتضمنها الفيديو".

وأضافت يوتيوب "من هناك، يمكن للمشاهدين استكشاف صفحة كل منتج للاطلاع على مزيد من المعلومات ومقاطع فيديو ذات الصلة، وخيارات الشراء للمنتج".

وبدأ يوتيوب في اختبار ميزة المنتجات في هذا الفيديو في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وسيوصي الاكتشاف الآلي أيضا بمقاطع فيديو لصناع محتوى آخرين على النظام الأساسي الذي يعرض المنتجات.

وقال موقع الأخبار التقنية، 9تو5غوغل، إن "خوارزمية يوتيوب تقوم بالفعل بعمل قوي إلى حد ما في الاكتشاف الآلي للمحتوى الذي كنت تشاهده وعرض مقاطع الفيديو ذات الصلة، ولكن هذا يبدو أكثر استهدافا لنوع المحتوى الذي يشاهده الأشخاص على أنه بحث مسبق قبل إجراء عملية شراء".

صدر الصورة، YouTube التعليق على الصورة، صورة لما يمكن أن تبدو عليه الميزة من منشور على يوتيوب هذا العام

"نهاية الإعلان"

وقالت لورا ويلدون، مؤسسة العلامة التجارية للتصميم ستوديو إل دبليو دي "قد يكون هذا ضخما، أن يمنح غوغل (مالك يوتيوب) جزءا كبيرا من سوق الروابط التابعة التي تعمل بشكل جيد على انستغرام ويمكن أن تضعها في مساحة التسوق نفسها".

وأضافت "سيعني ذلك أيضا أنه يمكن تسويق مقاطع الفيديو بسهولة، مما يوفر إمكانات هائلة للشركات الصغيرة بتحميل مقاطع فيديو متنوعة لمنتجاتهم ومن ثم يمكن للمشاهد الشراء".

"إذا بدأ هذا، فمن المحتمل أن يشير إلى نهاية الإعلانات التقليدية كما نعرفها".

وقالت ناتاشا هولم، مديرة استراتيجية مجموعة سين للاتصالات التجميلية "يستخدم مستهلكو التجميل الذين يبحثون عن مراجعات ونصائح عن المنتجات موقع يوتيوب كمحرك بحث وكذلك للترفيه".

وأردفت "يمكن أن تسهل هذه الميزة الجديدة على مشتري مستحضرات التجميل العثور على المنتجات التي يوصي بها صناع محتوى منتجات التجميل وتقليل احتمالية فقدان المنتجات في المحتوى".