فيروس كورونا: أسترازينيكا تخفض نسبة فعالية لقاحها في الولايات المتحدة

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لم تتغير أرقام نسبة الفعالية كثيرا في البيانات الجديدة

عرضت شركة استرازينيكا بيانات جديدة عن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، استجابة لطلب الهيئات الصحية في البلاد.

وقد غيرت الشركة الانجليزية السويدية نسبة فعالية لقاحها من 79 في المئة إلى 76 في المئة.

وبينت اختبارات أخرى في الولايات المتحدة ارتفاع نسبة الفعالية بين البالغين من العمر أكثر من 65 عاما من 80 في المئة إلى 85 في المئة.

وقالت أسترازينيكا إنها الآن تنتظر الترخيص من الهيئات الصحية في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أن الاختبارات أثبتت أن اللقاح يتميز بـ "فعالية كبيرة" لدى البالغين، ويحمي من المرض الخطير بنسبة 100 في المئة.

وشمل اختبار لقاح أسترازينيكا 32 ألف متطوع في الولايات المتحدة، وفي تشيلي وبيرو أيضا.

وكانت الشركة أعلنت في نتائج نشرتها يوم الاثنين أن فعالية لقاحها تصل 79 في المئة، ولكن معهد الأمراض المعدية الأمريكي قال في اليوم التالي إنه علم من المسؤولين عن مراقبة السلامة الصحية أن "البيانات التي وصلته عن فعالية اللقاح ناقصة".

ونبه الدكتور أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للشوؤن الطبية، الصحفيين بعدها إلى احتمال تجديد الشركة لبياناتها.

وهذه هي آخر النتائج التي صدرت عن أسترازينيكا بخصوص فعالية لقاحها.

وتعرضت الشركة بعد إعلان البيانات الأولى إلى انتقادات علنية غير معهودة من قبل خبراء مستقلين يراقبون الاختبارات قالوا إن الشركة قد تكون عرضت "بيانات قديمة"، تعطي "معلومات ناقصة" عن فعالية اللقاح.