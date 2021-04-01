دونالد ترامب: فيسبوك يحظر فيديو لمقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق

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أزال موقع فيسبوك مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من صفحة لارا ترامب، زوجة ابنه.

وكان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد منع ترامب من استخدام المنصة في يناير/ كانون الثاني، بعد أعمال شغب قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - في العاصمة واشنطن.

ونشرت لارا ترامب، وهي مساهمة جديدة في قناة فوكس نيوز، مقطع فيديو لها وهي تجري مقابلة مع الرئيس السابق حول مجموعة من القضايا.

ونشرت لاحقاً لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني تلقتها من فيسبوك تم إبلاغها فيها بقرار الحظر.

وجاء في الرسالة من "كيتلين" أنه "تماشياً مع الحظر الذي وضعناه على حسابات فيسبوك وإنستغرام التابعة لدونالد ترامب، ستتم إزالة المحتوى الإضافي المنشور بصوت دونالد ترامب وسيؤدي ذلك إلى قيود إضافية على الحساب".

وبدلاً من ذلك، نشرت لارا ترامب، المتزوجة من إريك نجل ترامب، المقابلة ببرنامجها الخاص على الإنترنت عبر منصة الفيديو "رامبل"، ووضعت الرابط بصفحتها بموقع فيسبوك.

وتتم مراجعة قرار تعليق فيسبوك لحساب ترامب في 7 يناير/ كانون الثاني - بعد يوم واحد من أعمال الشغب في الكابيتول - من قبل مجلس جديد للرقابة، تم إنشاؤه للبت في قرارات متعلقة بالمحتوى المثير للجدل.

وقال مارك زوكربيرغ، رئيس شركة فيسبوك، مدافعاً عن قرار الحظر في ذلك الوقت: "نعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة جداً".