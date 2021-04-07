تيك توك: مراهق ينقذ طفلا على بعد أكثر من ألف كيلومتر

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أنقذ الطفل خلال 20 دقيقة من الاتصال بعائلته

ساعد صبي يبلغ من العمر 13 عاما، في ولاية نيو هامشير الأمريكية، في إنقاذ طفل وقع له حادث على بعد أكثر من ألف كيلومتر، بعدما رآه في بث مباشر على تطبيق تيك توك.

وكان كيدن كوتنوار يشاهد ترينت جاريت، البالغ من العمر 12 عاما، وهو يقود دراجته الرباعية في ولاية فرجينيا. وتعرض ترينت لحادث ولكن البث المباشر لم يتوقف.

وأخذ ترينت يصرخ وهو عالق تحت الدراجة، مرددا رقما هاتفيا، فأخذه كيدن واتصل به. وتم إنقاذ ترينت بعد عشرين دقيقة، ولم يصب إلا بخدوش وكدمات بسيطة.

وتلقى كيدن رسائل التهنئة والإشادة على نباهته، وتحدث الاثنان عبر تطبيق زوم يوم الاثنين.

وقال كيدن في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: "فجأة توقف هاتفه، وكنت أسمعه يصرخ. كان الأمر مخيفا، لأنه كان في خطر".

أما ترينت فقال: "كنت أصرخ مرددا رقم هاتف جدتي لأنه الرقم الوحيد الذي تذكرته".

وأضاف: "لم أستطع التنفس. كل ما أريد هو أن أشكره على ما فعل".

وقال مات كوريي، زوج أم كيدن، الذي هو قائد الشرطة المحلية: "فعل ما كان عليه أن يفعله، واتصل بالشخص المناسب، ونجحت المهمة. إنها معجزة من معجزات عيد الفصح".