فيروس كورونا: تحريات في بريطانيا بشأن السلالة الهندية

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، شهدت الهند ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة

يتحرى مسؤولون صحيون في بريطانيا بشأن ما إذا كانت سلالة جديدة من فيروس كورونا، رُصدت لأول مرة في الهند، سريعة الانتشار وتقاوم اللقاحات.

ولا تتوفر بيانات كافية لاعتبارها "سلالة خطيرة"، حسبما قالت عالمة بارزة.

لكن سوزان هوبكنز، المسؤولة بهيئة الرعاية الصحية في إنجلترا، قالت إنه رُصدت في المملكة المتحدة حالات غير متصلة بالسفر إلى الخارج، يجري التحقيق بشأن مصدرها.

وتم تشخيص أكثر من 70 حالة في إنجلترا واسكتلندا.

ومن السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب منع السفر من الهند، بحسب هوبكنز.

وسجلت المملكة يوم الأحد 1882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر حالات وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بالعدوى، وفقا لأحدث البيانات الحكومية. وعادة ما تبدو حالات الوفاة المسجلة في عطلة نهاية الأسبوع أقل، وذلك بسبب تأخر وصول البيانات.

في هذه الأثناء حصل أكثر من 38.2 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاحات، بينما حصل 9.9 مليون شخص على جرعتين.

وقالت هوبكنز، كبيرة مستشاري برنامج دائرة الصحة البريطانية المسمى "الفحص والتعقب" الرامي لتعقب حالات الإصابة "لقد سجلت بعض حالات الفيروس الهندي التي لم يكن مصدرها السفر خارج البلاد، وما زلنا نحاول تعقب الحالات لمعرفة مصدرها. من أجل رفع مستوى الحذر يجب أن نثبت أولا أنها شديدة العدوى وشديدة الأعراض ومقاومة للقاحات، ولم نتحقق من ذلك حتى الآن".

وقالت دائرة الصحة العامة في إنجلترا إنه جرى تشخيص 73 حالة إصابة بتلك السلالة في إنجلترا، بالإضافة إلى أربع حالات في اسكتلندا.

وقال خبير الأمراض المعدية مايك تيلدسلي إنه يجب تعزيز الجهود من أجل معرفة المزيد حول السلالة الجديدة من الفيروس.

وأضاف "أقول دائما إن ظهور هذه السلالات الجديدة هو مصدر للقلق، ومن الضروري جمع معلومات كافية عنها بالسرعة الممكنة. ما يقلقنا الآن بالنسبة للسلالة الهندية من الفيروس هو وجود تحورين على ما يبدو، وهو ما يجعل اللقاحات أقل فعالية ويجعل الفيروس أسهل انتشارا. نحن نتحدث عن احتمالات حتى الآن، ونحاول جمع الأدلة للتحقق منها".

وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك ضرورة لحظر الرحلات القادمة من الهند، أشار وزير البيئة جورج يوستيس إلى أن المسافرين يخضعون للعديد من الاختبارات والفحوصات الصارمة.

وقال يوستيس "نستقبل القادمين من الهند في حال حصولهم على شهادة خلو من فيروس كورونا قبل المغادرة والتزامهم بالحجر الصحي (بعد الوصول)... ثم إجراء فحص بعد اليوم الثاني والثامن من وصولهم".