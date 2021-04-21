القهوة: العثور على نبتة برية ذات جودة عالية تتحمل ارتفاع الحرارة جراء تغير المناخ

هيلين بريغز

مراسلة البيئة

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، RGB KEW التعليق على الصورة، نبتة قهوة ستينوفيلا ذات مذاق ممتاز.

يقول علماء إن هناك نبتة قهوة "منسية" يمكن أن تنمو في درجات حرارة أعلى نسبيا مما يساعد في الحفاظ على مشروب القهوة في المستقبل من تغير المناخ.

ويتوقع العلماء أننا قد نشرب قريبا قهوة ستينوفيلا، وهي نبتة قهوة برية نادرة، يماثل مذاقها قهوة أرابيكا العالية الجودة، ولكنها تنمو في ظروف أكثر دفئا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، ستزداد صعوبة زراعة حبوب القهوة الجيدة.

وتشير دراسات إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون حوالي نصف الأراضي المستخدمة لزراعة نباتات القهوة العالية الجودة غير صالحة للإنتاج.

وقال دكتور آرون ديفيس، رئيس أبحاث القهوة في حدائق كيو الملكية للنباتات في بريطانيا، إن العثور على نبتة قهوة برية ذات مذاق رائع، وتتحمل الحرارة والجفاف هو "شيء كان صعب المنال".

وأضاف في حديثه لبي بي سي نيوز: "إن كنت شخصا تذوقت الكثير من أنواع القهوة البرية ولم تشعر بجودتها، لأنك تقارنها بمذاق قهوة أرابيكا، فسوف تكون توقعاتك بالنسبة لأي نبتة جديدة منخفضة جدا".

وأضاف: "لكن ادهشنا فعلا مذاق هذه النبتة الرائع. كما أدهشتنا خصائصها الأخرى المتعلقة بتحمّل المناخ: فهي تنمو وتحصد في ظل ظروف أكثر دفئا من قهوة أرابيكا".

ونبتة قهوة ستينوفيلا البريةهي نوع من أنواع نباتات القهوة البرية، تنبت في غرب إفريقيا، وكان يعتقد حتى وقت قريب أنها انقرضت.

ولكن أعيد اكتشاف النبتة في الفترة الأخيرة، وعثر عليها في البرية في سيراليون، حيث كانت تُزرع منذ حوالي قرن من الزمان.

وأجريت تجربة على عينة منها من سيراليون وساحل العاج، وتذوقها فريق من خبراء القهوة، بعد تحميصها وعمل قهوة منها.

ولم يتمكن أكثر من 80 في المئة من المحكمين، بحسب ما قاله باحثون لمجلة نيتشر بلانتس، من تمييز مذاق قهوة ستينوفيلا من أرابيكا في اختبار لم تكشف فيه أسماء الأنواع المستخدمة.

صدر الصورة، RGB KEW التعليق على الصورة، عثر على نبتة ستينوفيلا في سىيراليون.

وأشار العلماء أيضا بعد فحص النبتة إلى أنها تتحمل درجات حرارة أعلى مما يتحمله نبات قهوة أرابيكا بـ6 درجات حرارة مئوية على الأقل.

وستُزرع شتلات النبتة هذا العام للبدء في تقييم إمكانات القهوة البرية في حماية مستقبل القهوة العالية الجودة.

ويأمل دكتور ديفيز في أن تنمو نبتة ستينوفيلا مرة أخرى في يوم من الأيام في سيراليون على نطاق واسع.

وأضاف: "لا يتوقع تداوله في المقاهي في العامين المقبلين، لكني أعتقد أننا سنراه في السوق كقهوة ذات مذاق خاص عالية القيمة، في غضون ما بين خمس إلى سبع سنوات، وسوف يكون أكثر شيوعا بعد ذلك".

ما قهوة أرابيكا؟

تعد حبوب أرابيكا ذات مذاق رائع. وتُزرع هذه الحبوب في الجبال، وتشكل أكثر من 60 في المئة من إنتاج البن في العالم.

وتتمتع أرابيكا بقدرة محدودة على التكيف مع تغير المناخ، ويعاني المزارعون بالفعل من آثار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار أو عدم انتظامها.

صدر الصورة، CIRAD التعليق على الصورة، مذاق ستينوفيلا طيب به طعم الفاكهة.

وتشمل التهديدات الأخرى التي تعيق إنتاج القهوة تقلبات الأسعار، والآفات والأمراض، والطقس القاسي.

وتمت البحوث الأخيرة في مشروع علمي تعاون فيه معهد الأبحاث الفرنسي سيراد مع جامعة غرينتش البريطانية.

أين توجد القهوة البرية؟

تنمو الغالبية العظمى من النباتات البرية في الغابات النائية في إفريقيا وفي جزيرة مدغشقر. وتنمو خارج إفريقيا في المناخات الاستوائية الأخرى، مثل بعض أجزاء من الهند، وسريلانكا وأستراليا.

ما أنواع القهوة التي نشربها؟

ينمو أكثر من 100 نوع من أشجار البن بشكل طبيعي في الغابات، ولا تستخدم إلا حفنة منها للشرب.

وتهيمن صناعة البن العالمية على محصولين رئيسيين للبن، هما أرابيكا، وروبوستا.