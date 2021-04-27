شاب يشتري اسم نطاق غوغل الأرجنتين مقابل جنيهين استرلينيين

قبل 13 دقيقة

اشترى مصمم مواقع إلكترونية إسم نطاق غوغل الأرجنتين الأربعاء الماضي، بينما كان الموقع معطلا لمدة ساعتين في البلاد.

وقال نيكولاس كورونا، البالغ من العمر 30 عاما، إنه تمكن من شراء نطاق غوغل الخاص بالأرجنتين Google.com.ar من خلال عملية قانونية عادية.

وقال لبي بي سي "لم أتخيل قط أنه سيسمح لي بشرائه".

وقالت شركة غوغل الأرجنتين لبي بي سي "لفترة قصيرة، تم الحصول على النطاق من قبل شخص آخر"، لكنها أضافت أنها استعادت السيطرة على المجال بسرعة كبيرة.

وبدأت القصة عندما كان نيكولاس في مكتبه في ضواحي العاصمة بوينس آيرس ليلة الأربعاء، يصمم موقعا على شبكة الإنترنت لأحد العملاء.

بدأ بتلقي رسائل على واتس آب تفيد بأن غوغل تعطل.

قال نيكولاس "دخلت موقع www.google.com.ar في المتصفح الخاص بي، لكنه لم يعمل .... اعتقدت أن شيئا غريبا كان يحدث".

وقرر النظر في موقع مركز معلومات الشبكة في الأرجنتين (إن آي سي) - المنظمة المسؤولة عن تشغيل مجالات رمز الدولة ar، وبحثت عن غوغل - فظهر نطاق غوغل الخاص بالأرجنتين متاحا للشراء.

يقول نيكولاس"على الرغم من أنني اعتقدت أن الأمر لن ينجح، إلا أنني اتبعت الخطوات، فتلقيت بريدا إلكترونيا بفاتورة الشراء".

وقد شارك نيكولاس فاتورة (إن آي سي) لشراء نطاق غوغل مع بي بي سي. والتي توضح أنه تم الحصول على اسم نطاق غوغل الأرجنتين مقابل 270 بيزو (2.08 جنيه إسترليني).

"تجمدت في مكاني"

صُدم نيكولاس، عندما كتب www.google.com.ar في شريط البحث الخاص به وضغط على مفتاح الإدخال. وقال "ظهرت بياناتي الشخصية".

وأضاف "تجمدت في مكاني وأنا أنظر إلى الشاشة. لم أصدق ما حدث للتو".

التعليق على الصورة، نيكولاس كورونا

في تمام الساعة 21.52، بالتوقيت المحلي للأرجنتين، من يوم الأربعاء، اشترى نيكولاس اسم نطاق غوغل الأرجنتين. فكانت كل عمليات البحث، التي تعد بالملايين، على غوغل الأرجنتين، والأشخاص الذين يستخدمون موقع www.google.com.ar، من الناحية النظرية يأتون إليه.

قال نيكولاس "أريد أن أوضح أنه لم يكن لدي أي نوايا سيئة، لقد حاولت فقط شراء النطاق، وقد سمح لي (إن آي سي) بذلك".

تحولت ليلة نيكولاس، في غضون دقائق قليلة ، إلى قصة إخبارية كبيرة.

وأضاف"عندما اكتملت عملية الشراء وظهرت بياناتي، علمت أن شيئا ما سيحدث ... كنت قلقا حقا".

وقد كتب نيكولاس على تويتر كل ما حدث، في محاولة لتوضيح كيف سارت الأحداث.

كيف حدث كل هذا؟

إحدى النظريات هي أن غوغل قد نسيت ببساطة تجديد اسم النطاق الخاص بها. ومع ذلك، تقول غوغل إن ترخيصها الخاص بالنطاق لم ينته. ولم يكن من المقرر أن تنتهي صلاحيته حتى يوليو/ تموز 2021.

وتدعم هذه النظرية مجموعة أوبن داتا قرطبه (المتخصصة في تتبع المجالات الأرجنتينية المنتهية الصلاحية، وتتبع المجالات المسجلة). لكن لا يزال السبب وراء إطلاق وإتاحة اسم نطاق غوغل غير واضح.

يقول نيكولاس إنه ليس لديه فكرة عما حدث، لكنه يشعر بأنه من "الغريب بعض الشيء" أن يحظى الأمر باهتمام كبير من وسائل الإعلام. إذ تم الترحيب به كبطل في موقع تويتر، وحصلت تغريدته التي توضح ما حدث على 80 ألف إعجاب.

ويضيف أنه يشعر بالارتياح لأنه لم يقع في مشكلة.