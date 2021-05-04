فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

نصائح

تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 بالمئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.

فما هو هذا المرض؟

وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟

ما هي الأعراض؟

يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.

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وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن "السعال الجاف" يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).

ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.

كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفسيوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.

كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟

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التعليق على الصورة،

أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة

أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ("بدون أعراض"، وفقا للتسمية الطبية).

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم "مصدر كبير" للعدوى.

ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟

بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.

ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:

  • 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
  • 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
  • 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.

ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟

يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).

وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.

متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟

تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.

ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.

ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.

ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.

ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟

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التعليق على الصورة،

يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.

كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.

وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.

كيف أحمي نفسي؟

أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.

ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.

لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.

يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.

ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.

بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.

- بيانات مفصلة

استعرض الجدول للاطلاع على مزيد من البيانات

*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

الولايات المتحدة الأمريكية 572728 175,1 32146761
البرازيل 401186 191,5 14590678
المكسيك 216447 171,5 2340934
الهند 208330 15,4 18762976
بريطانيا 127502 189,9 4414242
إيطاليا 120544 198,8 4009208
روسيا 107902 74,0 4742142
فرنسا 104224 160,4 5592390
ألمانيا 82868 99,7 3391039
إسبانيا 78080 167,2 3514942
كولومبيا 73230 147,5 2841934
إيران 71351 87,2 2479805
بولندا 67073 176,9 2785353
الأرجنتين 63508 143,2 2954943
بيرو 60742 189,9 1783339
جنوب إفريقيا 54331 94,0 1579536
أوكرانيا 45914 103,8 2123952
اندونيسيا 45334 16,9 1662868
تركيا 39737 48,3 4788700
جمهورية التشيك 29213 273,9 1628536
رومانيا 27971 143,4 1053629
المجر 27358 281,8 776983
تشيلي 26247 140,1 1190991
بلجيكا 24185 210,6 986622
كندا 24165 65,2 1220108
الإكوادور 18552 108,6 380689
باكستان 17811 8,4 820823
الفلبين 17145 16,1 1028738
هولندا 17139 100,5 1490150
البرتغال 16974 165,5 836033
بلغاريا 16368 232,1 403728
العراق 15433 40,2 1058794
السويد 14002 140,4 967678
مصر 13278 13,5 226531
بوليفيا 12920 113,8 301831
سلوفاكيا 11647 213,6 381744
بنغلاديش 11393 7,1 756955
تونس 10641 92,0 307215
سويسرا 10626 124,6 658143
اليونان 10315 98,0 342908
النمسا 10179 114,5 616739
اليابان 10163 8,0 589434
المغرب 9020 25,0 510886
الأردن 8801 88,3 709817
البوسنة والهرسك 8512 256,1 197866
غواتيمالا 7500 43,5 226247
لبنان 7249 105,7 525577
كرواتيا 7040 169,4 330176
السعودية 6946 20,6 416307
اسرائيل 6363 75,9 838458
صربيا 6337 90,8 687944
باراغواي 6302 90,6 276865
بنما 6227 149,1 364218
مولدوفا 5795 143,0 250508
هندوراس 5261 54,9 211076
أيرلندا 4899 101,7 248326
الصين 4845 0,3 102474
شمال مقدونيا 4818 231,3 152002
أذربيجان 4490 45,1 317913
سلوفينيا 4243 204,2 239339
جورجيا 4110 102,7 310310
أرمينيا 4087 138,5 215528
ليتوانيا 3923 140,0 247269
أثيوبيا 3658 3,3 256418
جمهورية الدومينيكان 3471 32,7 266214
كازاخستان 3334 18,2 372662
نيبال 3246 11,6 317530
الجزائر 3244 7,7 121866
الأراضي الفلسطينية 3231 66,4 295601
كوستا ريكا 3217 64,3 248382
ميانمار (بورما) 3209 6,0 142800
ليبيا 3023 45,3 177072
كينيا 2707 5,3 158821
أفغانستان 2618 7,0 59576
أوروغواي 2563 74,3 195734
روسيا البيضاء 2532 26,8 357233
الدنمارك 2483 43,2 250554
ألبانيا 2389 82,9 130977
السودان 2349 5,6 33944
كوسوفو 2134 115,6 103638
لاتفيا 2125 110,2 117795
السلفادور 2124 33,1 69198
فنزويلا 2117 7,3 196386
نيجيريا 2063 1,1 165055
عُمان 2010 41,6 193253
كوريا الجنوبية 1828 3,6 122007
قرغيزستان 1604 25,4 95275
دولة الإمارات العربية 1584 16,4 518262
سوريا 1583 9,3 22631
زيمبابوي 1567 10,9 38235
الكويت 1554 37,6 272562
ماليزيا 1492 4,7 404925
الجبل الأسود 1492 237,7 97257
زامبيا 1250 7,2 91533
اليمن 1222 4,3 6294
إستونيا 1158 87,5 121657
مالاوي 1148 6,3 34062
الكاميرون 1107 4,4 72250
السنغال 1107 7,0 40295
فنلندا 913 16,5 86613
أستراليا 910 3,7 29801
موزمبيق 814 2,8 69864
لوكسمبورغ 794 131,4 67045
غانا 779 2,6 92562
جامايكا 770 26,2 45414
الكونغو الديمقراطية 763 0,9 29812
النرويج 754 14,1 112541
الصومال 713 4,8 13915
بوتسوانا 712 31,6 46934
سوازيلاند 671 59,1 18458
سريلانكا 661 3,1 106484
أزبكستان 649 2,0 90808
البحرين 639 40,7 175752
ناميبيا 638 26,1 48177
مدغشقر 637 2,4 36696
كوبا 632 5,6 105661
أنغولا 594 1,9 26431
مالي 481 2,5 13815
موريتانيا 455 10,3 18377