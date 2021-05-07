فيروس كورونا: بوتين يقول إن لقاح سبوتنيك "يعتمد عليه مثل الكلاشينكوف"

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صدر الصورة، RDIF HANDOUT VIA REUTERS التعليق على الصورة، رخصت روسيا لجرعة واحدة من سبوتنيك الخميس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاح الروسي "يمكن الاعتماد عليه مثل بنادق كلاشينكوف".

وجاء ذلك خلال مؤتمر بالفيديو الخميس مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه مسؤولو الصحة في البلاد الخميس نسخة أحادية الجرعة من لقاح سبوتنيك في أطلق عليها سبوتنيك لايت.

وتشير مقارنة بوتين إلى سلاح يعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي مازال شائعا ومستخدما على نطاق واسع حتى اليوم.

وقد اقتبس بوتين تعليقا أدلى به في الأصل طبيب نمساوي في وقت سابق من هذا العام حول فعالية اللقاح.

ويعمل لقاح سبوتنيك في بطريقة مشابهة لتلك التي طورتها أوكسفورد أسترازينيكا وجونسون آند جونسون حيث يستخدم فيروسا من النوع البارد الذي تم تصميمه ليكون غير ضار كحامل يقوم بإيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم.

وكان منتقدو إدارة بوتين متشككين عندما حصل اللقاح على موافقة تنظيمية سريعة في موسكو العام الماضي، لكن التجارب الأخيرة وجدت أنه يوفر مستويات عالية من الحماية ضد كوفيد 19.

وتم الآن ترخيص لقاح سبوتنيك في ذي الجرعتين في عشرات البلدان الأخرى حول العالم.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال بوتين إن اللقاح الروسي من بين أكثر اللقاحات موثوقية وأمانا

كما تم ترخيص سبوتنيك لايت، وهو لقاح سبوتينك في ذو الجرعة الواحدة حيث يحصل المتلقون على حقنة واحدة فقط، رسميا في روسيا يوم الخميس.

وقال مصنعو سبوتنيك لايت في بيان صحفي إن لقاح الجرعة الواحدة أظهر فاعلية بنسبة 79.4 في المئة خلال حملة التلقيح في أنحاء البلاد.

وقال البيان: "تسمح نسخة الجرعة الواحدة من اللقاح بتحصين عدد أكبر من الناس في إطار زمني أقصر مما يعزز مكافحة الوباء خلال المرحلة الصعبة".