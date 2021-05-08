فيروس كورونا: الهند تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في يوم واحد

قبل ساعة واحدة

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سجلت الهند لأول مرة أكثر من أربعة آلاف وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، وهذا الرقم هو الذي تم تسجيله رسميا اليوم السبت، وربما يكون عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 4187 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى أقل من 240 ألفا بقليل.

أما الإصابات فقد سجلت 401 ألف و78 إصابة، ما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 21.9 مليون إصابة.

ويرجح خبراء طبيون أن تكون الأرقام الحقيقية لحالات كوفيد 19 أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وهناك مخاوف أن تصل الهند إلى ذروة الوباء في نهاية شهر مايو/أيار الجاري.

ويقول مراسلون إن الوفيات ربما تزداد أكثر مع انتشار الفيروس في المناطق الريفية، التي ليس لديها مايلزم من الرعاية الصحية لمواجهة الوباء.

ولم تفرض الهند إغلاقا وطنيا كما فعلت خلال الموجة الأولى للوباء العام الماضي، لكن حوالي نصف الولايات فيها فرضت إغلاقا كاملا، بينما فرضت البقية إغلاقا جزئيا.

وفي حين تتحمل المناطق الشمالية والغربية من الهند العبء الأكبر من الوباء، شهدت الولايات الجنوبية أيضا زيادة كبيرة في الإصابات.

وأعلن رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الجنوبية السبت إغلاقًا شاملا لمدة أسبوعين، عقب إغلاق مماثل في ولايتي كارناتاكا وكيرالا المجاورتين.

وتعرض رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لانتقادات بسبب تعامله مع أزمة نقص الأكسجين، رغم أن الحكومة تقول أنها تفعل كل ما في وسعها.

وقال رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، إم كيه ستالين، في رسالة إلى مودي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن احتياجات الولاية من الأكسجين الطبي قد تتضاعف في الأسبوعين المقبلين.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يموت مرضى كوفيد 19 في الهند بسبب نقص الأكسجين وعدم توفر أسرة بالمستشفيات

وعلى الرغم من أن الهند خصصت أكثر من 167 مليون جرعة لقاح لمواجهة الوباء، إلا أن معدل التطعيم انخفض بشكل حاد فيها خلال الأيام الأخيرة، وتلقى نحو 2 في المئة فقط من سكانها، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، الجرعتين المطلوبين للتحصين الكامل.