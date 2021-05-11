فيروس كورونا: كيف يتحور وما هي السلالات البريطانية والهندية والبرزايلية والجنوب أفريقية منه؟

ميشيل روبرتس

محررة شؤون الصحة- بي بي سي

قبل 43 دقيقة

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تنتشر في المملكة المتحدة الآن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، والتي وصفها خبراء الصحة العامة بأنها "مقلقة".

ويتابع العالم بحذر هذه السلالة وغيرها من الأنواع الجينية للفيروس التي قد تنتشر بسهولة أكبر أو تزيد من شعور الناس بالمرض أو تتفوق على القدرة الوقائية للقاحات.

ويمكن لفهم السلالات الجديدة أن يساعد الحكومات على ضبط برامج التلقيح والسيطرة على الفيروس.

لِمَ يتحور الفيروس؟

تتغير كل الفيروسات وتصنع نسخا من نفسها لتعيش وتنتشر.

وتحدث أغلب هذه التحورات بشكل عشوائي، حتى أن بعضها قد يضر الفيروس نفسه. لكن تحورات أخرى قد تجعل الفيروس أكثر عدوى وخطرا، وهي التحورات التي تسود في النهاية.

وإذا اكتسب الإنسان مناعة عن طريق اللقاحات أو الإصابة، يتحور الفيروس ليتغلب على هذه المناعة ويعيش.

ويدرس العلماء علامات الخطر في التركيب الوراثي للفيروس لمعرفة ما إذا كانت هذه التحورات خطرة، فضلا عن دراسة طريقة تصرفه في المختبر، ومتابعة انتشاره بين الناس.

ما الذي نعرفه عن السلالات المختلفة؟

تنتشر آلاف السلالات من فيروس كورونا حول العالم.

ويتابع العلماء ومسؤولو الصحة عن قرب أكثرها إثارة للقلق، وهي:

السلالة البريطانية، أو سلالة كِنت، وتُعرف كذلك بـ B.1.1.7، وتنتشر بشكل أكبر في بريطانيا حيث رُصد أكثر من مئتي ألف حالة. كذلك انتشرت السلالة في أكثر من 50 دولة، ويبدو أنها تتحور مرة أخرى.

سلالة جنوب أفريقيا (B.1.351) ورُصدت في 20 دولة أخرى على الأقل، من بينها المملكة المتحدة.

سلالة البرازيل (P.1) وانتشرت في أكثر من عشر دول أخرى، من بينها المملكة المتحدة.

سلالة هندية (B.1.617.2)، رُصد في المملكة المتحدة أكثر من 500 حالة إصابة بها، بعضها له علاقة بحركة السفر.

هل السلالات الجديدة أكثر خطورة؟

لا يوجد دليل على أن أي من هذه السلالات قد تُسبب ضررا أكبر لأغلب المصابين.

أما بالنسبة للسلالة الأصلية، يظل الخطر أكبر لدى كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة.

لكن كون الفيروس أكثر عدوى ومساوي في الخطورة للنسخة الأصلية سيؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المجموعات التي لم تتلقى اللقاح.

ويشير بعض الأبحاث إلى احتمال أن يزيد خطر الوفاة بنسبة 30 في المئة في السلالة البريطانية، لكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك حتى الآن.

وتظل إرشادات تجنب الإصابة واحدة في كل السلالات، وهي غسل اليدين، والحفاظ على مسافات بعد عن الآخرين، وتغطية الوجه، والتهوية الجيدة.

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كيف تتحور السلالات الجديدة؟

مرت السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والهندية بتغيرات في البروتين الموجود في الأشواك المحيطة بالفيروس، وهي جزء الفيروس الذي يتعلق بخلايا جسم الإنسان.

وأحد هذه التحورات يُدعى N501Y، تتشارك فيه بعض السلالات، يبدو أنه يزيد من كفاءة الفيروس في إحداث العدوى والانتشار.

ويرجح بعض الخبراء أن تكون السلالة البريطانية أكثر عدوى بحوالي 70 في المئة، إلا أن أبحاث هيئة الصحة العامة البريطانية ترجح أن تكون النسبة ما بين 30 و50 في المئة.

كذلك لدى سلالتي جنوب أفريقيا والبرازيل تحور أساسي يُدعى E484K، وهو يساعد الفيروس على التغلب على الأجسام المضادة، وهي أجزاء أساسية من الجهاز المناعي تساعد الجسم على مقاومة العدوى.

واكتشف الخبراء مؤخرا عددا محدودا من حالات الإصابة بالسلالة البريطانية التي مرت بهذا التحور أيضا.

ولدى السلالة الهندية تحورات هامة كذلك (مثل L452R) التي قد تجعلها أكثر قدرة على الانتقال.

ولا يوجد دليل كافي حتى الآن على أن أيا من التحورات التي رُصدت في الهند (واحد منها فقط اعتُبر مثيرا للقلق) قد تسبب مرضا أشد أو تجعل اللقاح أقل فعالية.

هل اللقاحات فعالة مع كل السلالات؟

اللقاحات الحالية طُورت ضد النسخ الأولية من فيروس كورونا، لكن العلماء يرجحون أنها تظل فعالية، وإن كان بشكل أقل.

وتشير دراسة حديثة إلى أن السلالة البرازيلية قد تقاوم الأجسام المضادة لدى من أصيبوا بكوفيد بالفعل وتكون لديهم بعض المناعة.

لكن نتائج المختبرات الأولية والبيانات الواقعية تشير إلى أن لقاح فايزر يمكنه الوقاية من السلالات الجديدة، وإن كانت تأثيره أقل عليه.

أما بيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينكا فتشير إلى أن يقي فقط من السلالة البريطانية. ويقدم اللقاح حماية أقل ضد سلالة جنوب أفريقيا، ويجب أن يقي كذلك من المرض الشديد.

وتشير النتائج الأولية إلى أن لقاح موديرنا فعال ضد سلالة جنوب أفريقيا، رغم أن رد الفعل المناعي الذي يُحدثه ربما يكون أضعف ويستمر لفترة أقصر.

ويثق الخبراء في أنه يمكن إعادة تطوير اللقاحات الحالية لعلاج التحورات التي تظهر مع الوقت.

هل تزيد الحاجة لجرعات مقوية مع ظهور السلالات؟

تعاقدت الحكومة البريطانية مع شركة الأدوية الحيوية كيورفاك لتطوير لقاحات ضد السلالات المستقبلية، وتعاقدت على 50 مليون جرعة مقدما.