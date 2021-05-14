فيروس كورونا: تخفيف قيود ارتداء الكمامة بالولايات المتحدة وبايدن يثني على هذا "اليوم العظيم"

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Pool التعليق على الصورة، نزع جو بايدن القناع عن وجهه خلال احتفال في البيت الأبيض بعد صدور التوصيات الجديدة

أوصى المسؤولون في القطاع الصحي في الولايات المتحدة بتخفيف قيود ارتداء الكمامة والسماح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، بعدم ارتدائها في معظم الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق. ووصف الرئيس جو بايدن الخطوة بـ"اليوم العظيم".

ونزع الرئيس بايدن قناع الوجه في المكتب البيضاوي بحضور المشرعين الجمهوريين بعد الإعلان عن الإرشادات الجديدة.

وواجهت إدارة الرئيس بايدن ضغوطاً لتخفيف القيود على الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

وشارك بايدن ونائبته كامالا هاريس في مناسبة في حديقة في البيت الأبيض دون ارتداء قناع للوجه، تماشياً مع الإرشادات الجديدة.

وحثّ بايدن الذين لم يتلقوا اللقاح على ارتداء الكمامة قائلاً: "لن نخرج ونعتقل الناس".

ونصح مغرداً على حسابه في تويتر: "القاعدة الآن بسيطة. خذ اللقاح أو ارتدي قناعاً إلى أن تفعل. الخيار لك". ليس للرئيس الأمريكي سلطة ليأمر الأمريكيين بتلقي اللقاح أو وضع قناع الوجه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مسلمون في نيو جيرسي خلال الاحتفال بعيد الفطر

وانخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر الماضي، مع تسجيل العدد الأقلّ بالنسبة للوفيات منذ نيسان/أبريل.

ويمكن للأشخاص المحصنين باللقاح التوقف عن تطبيق التباعد الاجتماعي بحسب مراكز التدخل والسيطرة على الأمراض (سي دي سي) في الولايات المتحدة.

وتأتي الإرشادات الأخيرة في الوقت التي تشهد فيه معدلات التلقيح تقدماً بطيئاً، بعد تطعيم 35 في المئة من الأمريكيين بالكامل.

وقال الخبراء إن هذا التغيير قد يبشر بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية". وهم يأملون أن يشجّع ذلك عدداً أكبر من الأشخاص على تلقي اللقاح.

وفي دليل آخر على انحسار الوباء، دعا رئيس اتحاد المعلمين الأمريكيين إلى إعادة فتح كامل للمدارس في فصل الخريف.

وذلك بعد الموافقة على حصول الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما على لقاح فايزر.

ولا تطبق الإرشادات الجديدة في مرافق الرعاية الصحية أو في أماكن مثل السجون وملاجئ المشردين. ولا يزال يُنصح باستخدام قناع الوجه على متن الطائرات وفي وسائل النقل العام الأخرى.

ولا تلغي إرشادات هيئة الصحة الأمريكية القوانين المحلية، وقد تستمر بعض الشركات بالطلب إلى العملاء والموظفين ارتداء كمامة الوجه.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد صرحت في نيسان/أبريل الماضي بأنه يمكن الاستغناء عن ارتداء الكمامات خلال النشاطات الخارجية، لكن مع الإبقاء عليها في الأماكن المزدحمة.

وذكرت والنسكي الأشخاص الذين يعانون نقصا في المناعة بوجوب استمرار ارتداء الكمامة في الهواء الطلق.

وتثير هذه الخطة القلق لدى بعض الأمريكيين، مع حصول أقل من نصف عدد السكان على اللقاح دون وجود طريقة للتأكد من أن الأشخاص قد تلقوا الجرعات أم لا.