فيروس كورونا: وكالة الأدوية الأوروبية تقول إن لقاح فايزر يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة شهر

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

قالت الهيئة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي إن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا يمكن الآن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة لمدة أطول بكثير من الموصى به في السابق.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أنه بمجرد إذابة اللقاح، فإن القوارير غير المفتوحة يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

والحد الأقصى لفترة التخزين حاليا خمسة أيام فقط.

ومن المتوقع أن يكون لزيادة المرونة في التخزين تأثير كبير على برامج التطعيم باللقاحات في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت ضرورة النقل والتخزين في درجات حرارة منخفضة جدا من أبرز سلبيات لقاح فايزر.

وأدت الشروط السابقة لتخزين لقاح فايزر إلى صعوبة في استخدامه في بعض أنحاء العالم.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أقرت الولايات المتحدة تخزين ونقل لقاح فايزر في درجات الحرارة التقليدية للمجمدات، بين -15 و-25 درجة مئوية لمدة تصل إلى أسبوعين، وذلك مقارنة بالنطاق الذي كان يتطلبه الأمر عادة، بين -60 و-80 درجة مئوية.