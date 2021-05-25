فيروس كورونا: قلق متزايد من ظهور تحورات فيروسية جديدة في أفريقيا

  • بيتر مواي
  • فريق تقصي الحقائق - بي بي سي نيوز
نوعية الاختبارات المطلوبة للتعرف على السلالات الجديدة ليست متوفرة على نطاق واسع

صدر الصورة، AFP

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نوعية الاختبارات المطلوبة للتعرف على السلالات الجديدة ليست متوفرة على نطاق واسع

يُرجح الخبراء أن ظهور تحورات جديدة من فيروس كورونا في أفريقيا ساهم في زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات في القارة.

وأكدت أكثر من عشر دول حتى الآن ظهور السلالة التي ظهرت في الهند لأول مرة العام الماضي.

وثمة مخاوف من عدم إمكانية تتبع السلالات الجديدة بسهولة، لأن نوعية الاختبارات المطلوبة للتعرف عليها ليست متوفرة في القارة الأفريقية على نطاق واسع.

ما دور السلالة الهندية؟

يُرجح أن الموجة الجديدة من الإصابات في أفريقيا ترتبط بشكل ما بظهور سلالات أكثر انتشارا.

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وكانت أوغندا أول بلد في القارة يعلن عن ظهور حالة إصابة بالسلالة الهندية.

والآن، ظهرت هذه السلالة في كينيا والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وأنغولا والكونغو وأوغندا وزامبيا وزيمبابواي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذه السلالة "مصدر قلق عالمي" مع احتمال زيادة انتشارها.

وظهرت سلالة أخرى من الفيروس في جنوب أفريقيا العام الماضي، ما ساهم في زيادة أعداد الإصابات في جنوب القارة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

صدر الصورة، AFP

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جنوب أفريقيا سجلت العدد الأكبر من الحالات في القارة

كما سُجلت حالات إصابة بهذه السلالة في أكثر من 20 دولة أفريقية.

ومن المرجح أن السلالة وصلت لدول أخرى، لكن قليل منها لديه القدرة على إجراء اختبارات التراتبية الجينية المتخصصة للتعرف على السلالات المختلفة.

وتعرف العلماء في نيجيريا على سلالة جديدة من الفيروس، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يؤكد أن هذه السلالة تسهم في زيادة تفشي العدوى.

كما رصدت عشرين دولة ظهور السلالة التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة.

فيروس كورونا في الهند: ارتفاع في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات الجديدة

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض شبكة من المختبرات العام الماضي لدعم قدرة القارة على التعرف على السلالات المختلفة.

وقالت إن ظهور سلالات جديدة ومعدية "زاد من أهمية الحاجة لدعم التتبع الجيني (للفيروس)".

وتشمل هذه الإجراءات تحليل شفرات الفيروس للتعرف على تكوينه الوراثي.

لكن مقال نشر مؤخرا في دورية لانسيت أشار إلى أنه على الرغم من جهود التوسع في هذا النوع من الدراسات، إلا أن هناك مشاكل بشأن التمويل، وكذلك في توفير العاملين ذوي المهارات المطلوبة.

ماذا يحدث لعدد الحالات؟

تقول المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض إن عدد الحالات الجديدة في القارة انخفض بنسبة 9 في المئة.

وتزيد أعداد الحالات في دول مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا، في حين تنخفض في الكونغو وإثيوبيا وكينيا.

- خارطة بيانات

عدد الحالات المؤكدة حول العالم

Group 4

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المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للبيانات 21 مايو 2021 م 12:15 م غرينتش+3

ويقول ريتشارد ميهيغو، رئيس وحدة التلقيح في مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن القارة "لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، ولا يمكن أن نشعر بالرضا عن أنفسنا في هذه المرحلة".

وأطلقت معظم الدول حملات للتلقيح ضد كوفيد-19، لكن هناك بضع دول بحاجة لبدء الحملات أو الحصول على اللقاحات من الأساس.

ارتفاع معدلات الوفاة

وارتفعت حالات الوفاة بسبب كورونا بنسبة 4 في المئة خلال الشهر الماضي، وفقا لإحصائيات المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض.

وكانت نسبة الوفيات المرتبطة بكورونا منخفضة في أفريقيا في المراحل الأولى من الجائحة، مقارنة بمناطق أخرى في العالم.

وخرج البعض بنظريات عن سبب هذا الانخفاض، مثل أن غالبية سكان القارة من الشباب، أو احتمال الحصول على مناعة مسبقة من أنواع مختلفة من فيروسات كورونا.

وتحذر المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض من ارتفاع معدلات الوفيات في القارة، وتقول إنه من بين 55 دولة تتابعها، ثمة 21 دولة تسجل وفيات أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.2 في المئة.

وارتفعت معدلات الوفاة في أفريقيا من 2.1 في المئة في يوليو/تموز العام الماضي، إلى 2.7 في المئة في أبريل/نيسان هذا العام.

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وتشير دراسة نشرتها دورية لانسيت إلى أن مرضى المستشفيات الذين يعانون من حالات كوفيد-19 الحرجة، أكثر عرضة لخطر الوفاة في أماكن أخرى من العالم بسبب الموارد الطبية المحدودة.

ودرس الباحثون حالات مرضى المستشفيات في عشر دول أفريقية، ووجدوا أن قرابة نصف من يحتاجون للعناية المركزة يموتون، في حين أن متوسط الوفاة في هذه الحالات عالميا يقل عن الثلث.

وانخفضت معدلات الوفاة عالميا منذ بداية الجائحة، ما يضع أفريقيا في معدلات أعلى من المتوسط العالمي.

كما تتأثر معدلات الوفاة بمعدلات الاختبارات، فالدول التي تنخفض فيها معدلات الاختبارات تزيد فيها أعداد الوفيات لأن الكثير من حالات كوفيد لا يتم رصدها.

- بيانات مفصلة

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*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

الولايات المتحدة الأمريكية 585907 179,1 32908079
البرازيل 444094 212,0 15894094
الهند 291331 21,5 26031991
المكسيك 221080 175,2 2390140
بريطانيا 127701 190,2 4455221
إيطاليا 124810 205,9 4178261
روسيا 115393 79,2 4917906
فرنسا 108314 166,7 5568551
ألمانيا 87144 104,8 3640687
كولومبيا 83233 167,6 3177212
إسبانيا 79601 170,5 3631661
إيران 77994 95,3 2804632
الأرجنتين 72699 163,9 3447044
بولندا 72500 191,2 2861351
بيرو 67253 210,2 1910360
جنوب إفريقيا 55568 96,2 1625003
أوكرانيا 51069 115,4 2232384
اندونيسيا 48887 18,3 1758898
تركيا 45626 55,4 5160423
جمهورية التشيك 29990 281,2 1656874
رومانيا 29777 152,7 1074297
المجر 29380 302,7 800368
تشيلي 28169 150,4 1308311
كندا 25093 67,7 1355733
بلجيكا 24794 215,9 1041706
باكستان 20089 9,5 893461
الإكوادور 20022 117,2 415255
الفلبين 19641 18,4 1165155
هولندا 17523 102,7 1617106
بلغاريا 17447 247,4 416055
البرتغال 17014 165,9 843729
العراق 16102 41,9 1156137
مصر 14559 14,8 250391
السويد 14351 143,9 1055173
بوليفيا 13780 121,4 343065
بنغلاديش 12284 7,6 785194
سلوفاكيا 12272 225,0 388391
تونس 12089 104,5 331674
اليابان 12010 9,4 707233
اليونان 11641 110,6 385444
سويسرا 10762 126,2 686152
النمسا 10527 118,4 639616
الأردن 9295 93,3 726432
المغرب 9109 25,3 516091
البوسنة والهرسك 9096 273,7 203018
باراغواي 8012 115,2 324063
غواتيمالا 7952 46,1 245247
كرواتيا 7828 188,3 352692
لبنان 7658 111,6 537437
السعودية 7214 21,4 437569
صربيا 6739 96,5 708878
اسرائيل 6396 76,3 839281
بنما 6314 151,2 372800
هندوراس 6093 63,6 230311
مولدوفا 6061 149,6 254379
نيبال 5847 20,8 488645
شمال مقدونيا 5265 252,8 154937
أيرلندا 4941 102,5 254870
الصين 4846 0,3 102822
أذربيجان 4828 48,5 331477
جورجيا 4540 113,4 334705
أرمينيا 4364 147,8 221559
سلوفينيا 4345 209,1 250811
ليتوانيا 4155 148,3 268684
أثيوبيا 4048 3,7 268035
كوستا ريكا 3736 74,7 296632
أوروغواي 3691 107,0 253941
جمهورية الدومينيكان 3600 33,9 280994
الأراضي الفلسطينية 3448 70,9 304532
كازاخستان 3409 18,6 423130
الجزائر 3401 8,1 126156
ميانمار (بورما) 3216 6,0 143183
ليبيا 3102 46,4 182649
كينيا 3040 5,9 166876
أفغانستان 2772 7,5 64575
روسيا البيضاء 2742 29,0 381546
السودان 2568 6,1 34889
الدنمارك 2506 43,6 270557
فنزويلا 2465 8,5 219864
ألبانيا 2440 84,6 132118
لاتفيا 2301 119,3 129794
كوسوفو 2242 121,5 106712
عُمان 2239 46,4 208607
السلفادور 2206 34,4 72220
ماليزيا 2099 6,7 492302
نيجيريا 2067 1,1 165901
كوريا الجنوبية 1922 3,8 134678
قرغيزستان 1735 27,5 101878
سوريا 1720 10,2 23939
الكويت 1711 41,4 295861
دولة الإمارات العربية 1642 17,0 551430
زيمبابوي 1585