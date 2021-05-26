انستغرام يسمح لمستخدميه بإخفاء الإعجابات للحد من الضغط النفسي

قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، Instagram التعليق على الصورة، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن الهدف هو "تقليل الضغط الذي يواجهه الناس" على الموقع.

قدم انستغرام لمستخدميه خيارا جديدا يمكنهم من إخفاء عدد الإعجابات التي يتلقونها على المنشورات على التطبيق.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن الهدف هو "تقليل الضغط الذي يواجهه الناس" على الموقع.

وسيرى المستخدمون الذين يفعلون هذه الخاصية لديهم اسم المستخدم المتابع لهم الذي أبدى إعجابه بالمنشور، تتبعه عبارة "وآخرون"، بدلا من العدد.

واختبرت تلك الخاصية في عدد من البلدان منذ عام 2019، ولكن الموقع يطرحها الآن على نطاق العالم.

وقال آدم موسيري، رئيس انستغرام، لبي بي سي: "استغرق هذا وقتا أطول مما كنت أتمنى، لكنني متحمس جدا لمنح الناس مزيدا من التحكم".

الصحة النفسية

وقال موقع انستغرام في اختباره وأبحاثه إن إزالة الإعجابات كان له تأثير ضئيل على سلوك الناس أو رفاهيتهم، بعد مخاوف من أن استخدام التطبيق يمكن أن يكون مرتبطا بانعدام الأمن وضعف الصحة العقلية.

وبينت دراسة حديثة أجراها معهد أكسفورد للانترنت أن هناك "ارتباطا ضئيلا" بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والصحة العقلية لدى المراهقين.

وعلى الرغم من ذلك، قال موسيري إن "موقع انستغرام الذي تملكه شركة فيسبوك قدم هذه الخاصية لجعل الناس يشعرون بالرضا عن الوقت الذي يقضونه" عليه.

وأضاف: "أعتقد أن هناك المزيد مما يمكن عمله في هذا المجال. وكلما تمكنا من منح الأشخاص القدرة على تشكيل انستغرام وفيسبوك بما يناسبهم، كان ذلك أفضل."

وحتى إذا فعل المستخدم عدد الإعجابات، فلن يتمكن من رؤية عددها على الحسابات أو المنشورات التي أخفيت فيها.

ويمكن للمستخدمين أيضا اختيار إخفاء الأعداد في منشور معين، قبل وبعد نشره على المنصة.

"أقل قلقا"

وقال موسيري: "هدف هذا هو منح الناس الخيار"، مثل تمتعهم بخيار إنهاء علاقة ما، أو تغيير المدرسة التي يدرسون فيها.

صدر الصورة، Instagram التعليق على الصورة، شكل التطبيق مع تفعيل الخاصية الجديدة.

وأضاف: "ربما تريد أن تكون أقل قلقا إلى حد ما بشأن عدد الإعجابات التي يحصل عليها الجميع لمدة أسبوعين أو شهرين، وقد ترغب في العودة مرة أخرى".

وستظل خوارزميات انستغرام تأخذ في الاعتبار عدد الإعجابات عند الترويج للمشاركات على النظام الأساسي، لكنها تأخذ أيضا في الاعتبار عوامل أخرى، مثل ما يتابعه المستخدم أو ما يتفاعل معه.

وقال موسيري إنه كان هناك رد فعل "منقسم" من أصحاب الحسابات التي تجني الأموال من خلال مشاركاتها للعلامات التجارية والإعلان على الموقع - لكن الخاصية الجديدة لن تؤثر في الإيرادات.

انستغرام للأطفال

كانت قد أثيرت في وقت سابق من هذا العام مخاوف بشأن خطط مسربة لتصميم نسخة من انستغرام للأطفال.

وقال موسيري إن خطط اعتزام إنشاء انستغرام لمن هم دون 13 عاما "لم تكتمل"، موضحا أنه كان من الصعب التحقق من العمر، لأن الأطفال غالبا لا يملكون بطاقات هوية.

وأضاف: "يجب أن يتحمل الوالدان الرقابة أكثر في تحمل مسؤولية الأطفال، بدلا من استمرار في الكذب بشأن أعمارهم".