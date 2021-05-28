تويتر تطلق نسخة جديدة مدفوعة الأجر بميزات إضافية باسم تويتر بلو

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي أعلن في وقت سابق أن الشركة عازمة على تنويع مصادر دخلها

طرحت شركة تويتر خدمة اشتراك جديدة في متاجر التطبيقات، في إشارة إلى أن عملاقة التواصل الاجتماعي تتأهب لتجريب العرض الجديد.

وتسمح خدمة "تويتر بلو" بالقيام بعمليات شراء داخل التطبيق. وقد طرحت تويتر الخدمة بسعر 2.49 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، و2.99 دولار في الولايات المتحدة.

ولم تعط تويتر مزيدا من التفاصيل، كما امتنعت عن التعليق على مزاعم تفيد بأن الخدمة تخوّل مستخدميها صلاحية "التراجع عن" تغريدات.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تطوير ميزات خاصة للاشتراكات المدفوعة.

ولم تعلق توتير بشكل مباشر على طرح الخدمة الجديدة، لكنها أوضحت لبي بي سي أنها كانت أعلنت في السابق عن خطط لتنويع مصادر دخلها.

ورغم أن خدمة "تويتر بلو" مطروحة الآن في متاجر التطبيقات، إلا إنها لم تُفعّل بشكل تام للمستخدمين.

وتعتقد بي بي سي أنه من المرجح أن تبدأ العروض التجريبية لخدمة الاشتراك الجديدة في وقت قريب، لكن بي بي سي لا تدري على وجه التحديد في أي الدول ستتاح تلك العروض قبل غيرها.

وقالت المدوِّنة التقنية جين مانشون وونغ إنها ستكون أول المشتركات في الخدمة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتضمن ميزة "التراجع عن التغريدات"، فضلا عن خدمة "حالة القارئ المزاجية" لتيسير عملية قراءة المطوّلات. لكن تويتر رفضت تأكيد ما قالته جين مانشون.

وقالت تويتر لبي بي سي إن تعزيز استمرارية العائدات يأتي على رأس أهداف الشركة.

وتخطط عملاقة التواصل الاجتماعي للاستمرار في تطوير وتجريب المزيد من الطرق لتنويع مصادر دخلها.

وتتضمن خطط التطوير هذه خدمات اشتراك وطرق أخرى تمكّن الأفراد والشركات من الحصول على ميزات خاصة على التطبيق.