صور رائعة لأول مئة يوم لمركبة ناسا الفضائية بيرسيفرانس على سطح المريخ

قبل 40 دقيقة

تحتفل المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا - بيرسيفرانس - بمرور 100 يوم شمسي على هبوطها على سطح كوكب المريخ، حيث تبحث عن علامات على الحياة الميكروبية في الماضي، وتسعى لاستكشاف جيولوجيا الكوكب ومناخه السابق.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/ASU

اليوم الشمسي هو اليوم بزمن المريخ، وهو أطول قليلا من اليوم على الأرض.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/MSSS

في السادس من أبريل/ نيسان، استخدمت مركبة بيرسيفرانس كاميرا "واطسون" لالتقاط صورة سيلفي بجوار الطائرة المسيرة إنجينيوتي. تتكون هذه الصورة من 62 صورة فردية تم تجميعها معا بمجرد إعادتها إلى الأرض.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/MSSS

قبل أيام، تم إطلاق الطائرة المسيرة إنجينيوتي من أسفل العربة الجوالة.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/ASU

تعتبر الطائرة المسيرة إنجينيوتي التي يبلغ وزنها 1.8 كيلوغرام بمثابة عرض تقني لإمكانية التنقل الجوي في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech

في 19 من أبريل/ نيسان، دخلت الطائرة إنجينيوتي التاريخ مع أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر. ارتفعت الطائرة التي يمكن رؤيتها بالقرب من مركز هذه الصورة، إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ وحومت لعدة ثوان، قبل أن تهبط مرة أخرى.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech

التقطت إنجينيوتي أول صورة جوية ملونة أثناء رحلتها الثانية. حلقت الطائرة بدون طيار على ارتفاع 5 أمتار فوق سطح المريخ، ثم انحرفت مائلة وتحركت بشكل جانبي لمسافة مترين، قبل أن تعود إلى المكان الذي أقلعت منه. تظهر مسارات مركبة بيرسيفرانس وظلال الطائرة إنجينيوتي على سطح المريخ في الصورة.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech

في السابع من مايو/ أيار، وصلت إنجينيوتي إلى ارتفاع 10 أمتار، قبل الطيران 129 مترا إلى نقطة هبوط جديدة.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/ASU

مركبة بيرسيفرانس مجهزة بأشعة ليزر مصممة لمساعدتها على جمع البيانات عن جيولوجيا الكوكب. أثناء فحص هذه الصخرة التي يبلغ قطرها 15 سم، تركت الأداة صفا خافتا من النقاط التي يمكن رؤيتها بالقرب من مركزها.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/ASU

تم تجهيز المركبة الجوالة أيضا بمجموعة متنوعة من الكاميرات المختلفة. تم التقاط هذه الصورة بواسطة "العين اليمنى" لـ Mastcam-Z، وهي واحدة من زوج من الكاميرات التي توفر عرضا مجسما مشابها لما تراه عيون الإنسان.

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

تُظهر هذه الصورة سانتا كروز، وهو تل على بعد 2.5 كيلومتر من المركبة الجوالة. المشهد بأكمله داخل فوهة جيزيرو على كوكب المريخ. يمكن رؤية حافة الفوهة على خط الأفق خلف التل.