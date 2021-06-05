رجل الدبابة: مايكروسوفت تبرر اختفاء صورة ساحة تيانانمن الشهيرة من محركها للبحث بينغ

5 يونيو/ حزيران 2021، 08:41 GMT جدّد في قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters

قالت شركة مايكروسوفت إن "خطأ بشريا غير مقصود" أدى إلى عدم ظهور صورة "رجل الدبابة" الشهيرة على محركها للبحث "بينغ".

ويتعلق الأمر بالصورة الشهيرة لمحتج صيني يقف وحيدا أمام دبابات في ساحة تيانانمن خلال احتجاجات عام 1989.

ولم يحصل الأشخاص الذين بحثوا عن الصورة في محرك البحث الجمعة على نتائج، مما دفع بالبعض إلى الاعتقاد أن هناك رقابة على المحتوى.

ويستخدم مصطلح "رجل الدبابة" للإشارة إلى رجل لم تحدد هويته ، وقد التقطت صورة له واقفا أمام دبابة في ساحة تيانانمن في شهر يونيو/حزيران من عام 1989.وأصبحت الصورة رمزا لقمع السلطات الصينية للاحتجاجات والذي ذهب ضحيته المئات وربما الآلاف.

وحين حاول المستخدمون في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة البحث عن الصورة، في الذكرى الثانية والثلاثين للاحتجاجات، بدا وكأنها اختفت.

وتفرض الصين رقابة صارمة على النقاشات عبر الانترنت حول أحداث ساحة تيانانمن. وجرت مراسم إحياء ذكرى الحدث في هونغ كونغ هذه السنة على مستوى متواضع بعد أن حظرت السلطات التجمع الليلي.

والمعروف عن بكين طلبها من محركات البحث العاملة على أراضيها فرض رقابة، لكن هذه الرقابة نادرا ما تطبق في أماكن أخرى من العالم.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، جرت الاحتجاجات في هونغ كونغ على نطاق ضيق

وقالت مايكروسوفت إن الخلل كان بسبب خطأ بشري غير مقصود تقني وإنها تعمل على إصلاحه، لكن مدير هيومان رايتس ووتش كينيث روث قال إن ذلك يصعب تصديقه.

وقد عادت صورة الرجل أمام الدبابة للظهور بعد ساعات من الإبلاغ عن عدم ظهورها.

وأظهر محرك البحث الخاص بغوغل عدة نسخ من الصورة عند البحث عنها يوم الجمعة.

يذكر أن محرك "بينغ" التابع لميكروسوفت من محركات البحث الأجنبية القليلة المتاحة في الصين.

وتستخدم السلطات في الصين وسائل تقنية لحجب المنصات التقنية الأمريكية، ومنها فيسبوك وتويتر.

وتفيد التقارير أن "بينغ" و "لينكدإن" تفرض رقابة على المحتوى في الصين.