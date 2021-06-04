تويتر يدشن في أستراليا وكندا خدمة جديدة غير مجانية

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، قالت منصة تويتر إن الاشتراك الجديد لا يهدف إلى تقويض النسخة المجانية

أطلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر خدمة جديدة مدفوعة الأجر ذات مميزات خاصة في أستراليا وكندا يوم الخميس.

وقالت إدارة الموقع إن خدمة " تويتر بلو" ستشمل مميزات من بينها خاصية مراجعة التغريدة قبل نشرها لتفادي الأخطاء، فضلا عن قسم لتنظيم التغريدات المفضلة بجانب توفير طريقة أكثر انسيابية لمطالعة التغريدات الطويلة متعددة الأجزاء.

ويهدف الإطلاق المحدود للنسخة إلى "معرفة أعمق" لما يبحث عنه المستخدمون.

بيد أن الشركة قالت أيضا إن النسخة المجانية للمنصة ستبقى كما هي.

وقالت تويتر في بيان: "سمعنا من أشخاص يستخدمون تويتر كثيرا، أننا لا نطوّر مميزات فعّالة تلبي احتياجاتهم".

وأضافت: "أخذنا هذه الآراء بجدية، ونعمل على تطوير حل من شأنه أن يمنح الأشخاص الذين يستخدمون تويتر كل ما يبحثون عنه، مثل الاستفادة من المميزات والخصائص الحصرية التي ستجعل من استخدامهم لتويتر تجربة مختلفة."

وقالت المنصة إن الاشتراك الجديد لا يهدف إلى تقويض النسخة المجانية، بل إلى تقديم مميزات "مطوّرة ومتكاملة" لمن يريدها.

وأضافت تويتر أن التكلفة الشهرية ستبلغ 3.49 دولار كندي، و4.49 دولار أسترالي.

ولم تعلن الشركة عن تاريخ طرح النسخة في دول أخرى، بيد أن القوائم السابقة على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة أشارت إلى أن التكلفة ستصل في النهاية إلى 2.99 دولار في الولايات المتحدة و2.49 جنيه استرليني في بريطانيا.

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، التراجع عن التغريد، ميزة تسمح للمستخدمين بتعيين مؤقت يصل إلى 30 ثانية بعد النشر قبل ظهوره علنا على المنصة

ميزات "تويتر بلو"

قالت منصة تويتر إن المشتركين سيحصلون على "مميزات"، وأعطت أمثلة من بينها أيقونات قابلة للتعديل على الشاشة الرئيسية للهاتف ، وما يعرف بـ "سمات الألوان الممتعة" للتطبيق.

بيد أن الشركة قالت إنها ستوفر خدمة تتيح إمكانية دعم عملاء الاشتراك.

وتشمل المميزات الإضافية التي تقول تويتر إنها مستوحاة من طلبات المستخدمين:

- ملفات التغريدات المفضلة، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم التغريدات المحفوظة بسهولة أكبر.

- التراجع عن التغريدة، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بتعيين وقت مؤقت يصل إلى 30 ثانية بعد النشر قبل ظهور التغريدة علنا على المنصة، بغية إجراء تصحيح سريع للأخطاء الواضحة.

- وضع القارئ، وهي ميزة تسمح بدمج مجموعة تغريدات طويلة وتحويلها إلى نص يسهل قراءته.

وقالت الشركة: "سنستمع إلى الآراء وسوف نطوّر المزيد من المميزات لمشتركينا بمرور الوقت".

وعلى الرغم من ذلك لا تتضمن النسخة علامة التحقق، "الشارة الزرقاء"، في ملف تعريف المستخدم، والتي لا يمكن شراؤها.