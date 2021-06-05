واتساب: تزايد عمليات قرصنة حسابات المستخدمين عبر الاحتيال

قبل 28 دقيقة

يواصل المحتالون استهداف مستخدمي تطبيق واتساب والاستيلاء على حساباتهم، من خلال التظاهر كصديق وطلب رموز أمان الرسائل القصيرة SMS .

وكانت عملية الاحتيال تلك موجودة منذ سنوات ولكنها استمرت في الإيقاع بمزيد من الناس، حيث شارك الضحايا قصصهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول تطبيق واتساب إنه لا يجب على المستخدمين تسليم رموز الأمان الخاصة بهم إلى أي شخص، حتى لو بدا أنهم أصدقاء.

وقال أحد الضحايا إنه محرج لوقوعه في عملية الاحتيال "البسيطة".

ما الذي يجب أن تنتبه إليه؟

قد تكون هدفا لعملية الاحتيال إذا تلقيت رسالة نصية قصيرة غير متوقعة، تحتوي على رمز واتساب المكون من ستة أرقام.

عادة ما تحتاج إلى هذا الرمز عند إعداد حساب جديد، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي من جهاز جديد.

ومع ذلك، إذا لم تكن أنت قد طلبت هذا، فقد يكون محتال يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك.

في الخطوة التالية، يرسل لك المحتال رسالة واتساب يطلب فيها الرمز المكون من ستة أرقام.

يبدو أن الرسالة قادمة من صديق حقيقي، لأنه تم الاستيلاء على هذا الحساب بالفعل.

وقال أحد الضحايا، ويدعى تشارلي، لبي بي سي: "تلقيت رسالة عبر واتساب من صديقتي العزيزة ميشيل، تقول إنها مُنعت من الدخول إلى حسابها".

"قالت إنها أرسلت رمز الدخول عن طريق الخطأ إلى هاتفي بدلا من هاتفها، وكان بإمكاني فقط تصويره وإرساله".

في الواقع، أرسل تشارلي رمز الوصول لحسابه الخاص إلى المحتال.

وقال لبي بي سي: "أعتقد أنني خدعت لأننا جميعا نعرف مدى الإحباط الذي يمكن أن تسببه التكنولوجيا، وكنت حريصا على مساعدتها".

"استغرق الأمر مني يوما لأكتشف ما حدث".

وقال تشارلي إنه حذف تطبيق واتساب ولن يستخدمه مرة أخرى. لقد تحول إلى تطبيق iMessage من شركة أبل بدلا من ذلك.

ماذا يفعل المحتالون بالحسابات المسروقة؟

باستخدام الحساب المسروق، يمكن للخاطف إرسال رسائل لأصدقائك وعائلتك والتظاهر بأنه أنت.

قد يتظاهرون أنك تواجه أزمة ويطلبون المال من جهات الاتصال الخاصة بك.

كما يمنحهم ذلك أيضا أرقام هواتف جهات الاتصال الخاصة بك، حتى يتمكنوا من تجربة خدعة الكود المكون من ستة أرقام مع ضحايا جدد.

من خلال الاستيلاء على حسابك، سيبقى المحتال أيضا في محادثاتك الجماعية حيث يمكنهم رؤية معلومات حساسة.

كيف تستطيع حماية نفسك؟

قالت واتساب في بيان: "إن سلامة وأمن مستخدمينا ورسائلهم مهمة حقا لنا. ومع ذلك، تماما مثل الرسائل القصيرة العادية أو المكالمات الهاتفية، يمكن لمستخدمي واتساب الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك".

وقالت إنه يجب على المستخدمين:

لا تعطي أبدا كلمة مرور أو رمز أمان الرسائل القصيرة لأي شخص - ولا حتى الأصدقاء أو العائلة.

تفعيل خاصية التحقق من خطوتين للحصول على مستوى إضافي من الحماية.

كن يقظا إذا تلقيت رسالة تطلب منك المال. إذا كنت في شك، فاتصل بصديقك أو أحد أفراد أسرتك مصدر الرسالة للتحقق.