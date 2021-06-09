صور جديدة عن قرب لأكبر أقمار المشتري العملاقة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS التعليق على الصورة، ستقارن الصور الجديدة بصور أقدم لدراسة تحولات القمر العظيم

أرسل مسبار جونو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية صوراً قريبة لقمر المشتري غانيميد، وهو أكبر أقمار المجموعة الشمسية.

والتقطت الصور من مسافة توازي ألف كيلومتر تقريباً.

وتعدّ هذه أقرب صور تلتقطها مركبة فضائية لغانيميد منذ أكثر من عشرين عاماً.

مهمة مسبار جونو الرئيسية هي دراسة المشتري، لكنه اغتنم فرصة مروره بالقرب من القمر العظيم لإرسال الصور.

صدر الصورة، ESA التعليق على الصورة، تستعد وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق بعثة باسم "مستكشف أقمار المشتري الجليدية" العام المقبل

وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية إلى ارسال بعثة متخصصة لدراسة أقمار غاليليو، وهي أكبر أربعة أقمار تابعة لكوكب المشتري اكتشفها غاليليو غاليلي عام 1610.

وسميت البعثة بـ"مستكشف أقمار المشتري الجليدية" واختصارها Juice، ومن المقرر أن تعبر بجانب قمري كاليستو وأوروبا، قبل أن تبدأ بالدوران حول غانيميد في عام 2032.

تظهر صور جونو الجديدة سطح القمر العملاق بدقة عالية. وستقارن الصور الجديدة مع صور أخرى التقطها مسباران فضائيان تابعان لناسا في السابق هما "غاليليو" (1995-2003) و"فوياجر" (1979)، للتأكد من وجود تحولات عبر الزمن.

وقال سكوت بولتن كبير محققي جونو: "هذه المرة الأولى التي تقترب فيها مركبة فضائية من القمر العملاق منذ جيل. سنأخذ وقتنا قبل الوصول الى أي نتائج علمية، لكن حتى ذلك الحين، سنكتفي بالانبهار بهذه المعجزة السماوية".

ومن خصائص غانيميد المبهرة، إلى جانب كاليستو وأوروبا، أنها تحتوي على محيطات تحت أسطحها الجليدية.