دونالد ترامب يشيد بقرار حكومة رئيس نيجيريا محمد بخاري حجب موقع تويتر

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال ترامب إنه كان يتمنى أن يحجب موقع فيسبوك أثناء وجوده في السلطة

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار حكومة نيجيريا حجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب حذف الموقع تغريدة دونها الرئيس النيجيري محمد بخاري بسبب مخالفتها القواعد المعمول بها.

وقال ترامب: "من هم ليحددوا ما هو الخير وما هو الشر بينما هم أنفسهم الشر".

وحث الرئيس السابق للولايات المتحدة، في بيان له، دول العالم على حجب موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، متهما إياهما بعدم السماح بـ "بحرية التعبير عن الرأي".

يُذكر أن ترامب مُنع من الحديث عبر منصات للتواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، بعد أحداث اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وترددت مزاعم في ذلك الوقت بأن تغريدات ومنشورات ترامب كانت تشجع على العنف.

وبينما أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حذف حساب ترامب سوف يكون دائما، أعلن فيسبوك الأسبوع الماضي أن حجب حساب الرئيس الأمريكي السابق، بما في ذلك حسابه على موقع إنستغرام المملوك لفيسبوك، سوف يستمر لمدة سنتين على الأقل.

ماذا جاء في بيان ترامب؟

قال البيان الذي أصدره ترامب الثلاثاء الماضي بشأن حجب نيجيريا موقع تويتر: "أتقدم بالتهنئة لدولة نيجيريا التي حجبت موقع تويتر بسبب حجبه لرئيسها".

وأضاف أنه كان من الأحرى به عندما كان رئيسا أن يحجب موقع فيسبوك في الولايات المتحدة عندما كان في السلطة، لكنه قال إن رئيس فيسبوك مارك زوكربرغ "استمر في الاتصال والقدوم إلى البيت الأبيض لتناول الغداء، علاوة على إخباري طوال الوقت كم أنا رائع".

وأعلن ترامب دعمه لمنصة تواصل اجتماعي أخرى، لم يذكر اسمها، مرجحا أنها سوف "تظهر في الصورة وتسيطر على هذا القطاع".

ويعاني الرئيس الأمريكي السابق كثيرا أثناء محاولات جذب اهتمام العالم إليه منذ أن حظر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. كما توقف العمل بموقع إلكتروني أطلقه ترامب الشهر الماضي بسبب قلة الزيارات والتفاعل عليه.

لماذا حجبت نيجيريا تويتر؟

اتهمت السلطات النيجيرية منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بأنها تهدد "الوجود المؤسسي للبلاد من خلال السماح بنشر معلومات غير صحيحة وأخبار كاذبة عنها ".

وجاء حجب الموقع في نيجيريا عقب حذف تويتر تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري أشار فيها إلى الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ حوالي أربعين سنة، والتي ضمنها أيضا تهديدا غير مباشر وجهه إلى داعمي حركة انفصالية في جنوبي شرق البلاد.

وقالت الحكومة النيجيرية السبت الماضي إن حذف التغريدة كان "محبطا"، لكنه لم يكن السبب الوحيد لقرار "الحجب المؤقت" لتويتر.

وقال لاي محمد، وزير المعلومات النيجيري لبي بي سي إن منصة تويتر يستخدمها نامدي كانو، زعيم حركة إيبوب الانفصالية، في الهجوم المباشر على الحكومة في جنوبي شرق البلاد.

وأضاف أن هذا يحدث باستمرار "وعن عمد ودون مراعاة لما يترتب على ذلك من نتائج".

قالت شركة ألتون، الجناح المهني للشركات المشغلة لشبكة الهواتف الجوالة في نيجيريا، إنها تلقت تعليمات بحظر الدخول إلى موقع تويتر من داخل البلاد.

وحذرت السلطات في نيجيريا من أنها سوف تحاكم أي شخص يخرق هذا الحجب، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي اعتقالات لهذا السبب.

وأعلنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة غرب أفريقيا الإقليمية ضد قرار السلطات في نيجيريا حجب موقع تويتر، وهي الدعوى التي استندت إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكا لحق الإنسان في "حرية التعبير".

كما أدانت بعض قوى الغرب القرار النيجيري علاوة على إدانته من قبل اتحاد المحامين النيجيريين.

ويستمر الكثير من النيجيريين، ومنهم سياسيون بارزون، ومواقع إخبارية، وكنائس، في نشر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المحجوب في نيجيريا، وذلك عبر شبكات افتراضية خاصة للتغلب على الحجب.

وفي المقابل، قالت شركة تويتر إن الحجب المؤقت لموقعها للتواصل الاجتماعي في نيجيريا "مقلق للغاية".