قمة مجموعة السبع: مئات المتظاهرين في الشوارع والبحر بالقرب من موقع الانعقاد

قبل 51 دقيقة

أغلق مئات المحتجين الشوارع في مدينة كورنوال في بريطانيا في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع.

وسار نشطاء من حركة "تمرد ضد الانقراض" البيئية في منطقة فالموث في واحدة من أكبر التظاهرات التي شهدها يوم السبت.

ونظم نشطاء، يطالبون ببحار أكثر نظافة من حركة "راكبو أمواج ضد الصرف الصحي"، احتجاجا على شاطئ فالموث.

وشكرت الشرطة، عبر موقع تويتر، المتظاهرين لإبقاء الاحتجاجات سلمية.

وتُعقد قمة مجموعة السبع في منطقة كاربيس باي في كورنوال، مع وجود أطقم وسائل الإعلام الدولية على بعد 43 كيلومترا في فالموث.

صدر الصورة، Aaron Chown/PA Media التعليق على الصورة، نشطاء منظمة أوكسفام يتظاهرون بأنهم قادة مجموعة السبع على شاطئ سوانبول بالقرب من فالموث

وباستخدام زوارق مزودة بمجاديف، شق نحو 200 متظاهر طريقهم في المياه من شاطئ في فالموث، رافعين لافتات تعلن "حالة طوارئ في المحيطات والمناخ".

وطفا مجسم قابل للنفخ على شكل سمكة قرش ضخمة على المياه وقد كُتب عليه: "آكل الناس وليس البلاستيك".

التعليق على الصورة، انضم فرح وغراي من باث إلى الاحتجاجات في فالموث

وقالت متظاهرة تُدعى مارلين ماكينا: "حان الوقت لتنظيف المحيطات، أنا أكره السباحة في مياه الصرف الصحي، وهو ما يمكن أن يحدث بعد هطول غزير للأمطار".

وأضافت: "نحتاج فقط للتأكد من أن جميع الدول تعمل معا لوضع بيئتنا في مقدمة ووسط (سياساتها) في الوقت الحالي".

وسافرت فرح، البالغة من العمر عامين، وشقيقها غراي، البالغ من العمر ثمانية أعوام، من منطقة باث مع والدتهما التي تحمل رسالة مفادها: "لا أحد أصغر من أن يحدث فرقا".

التعليق على الصورة، سلط متظاهرون الضوء على الأزمة الإنسانية في إثيوبيا

وخلف الشاطئ، كانت هناك شاحنة صغيرة لتوزيع الآيس كريم مجانا، في إطار دعاية إلى ضرورة تطعيم جميع سكان العالم ضد فيروس كورونا.

ودعا نشطاء من منظمة أوكسفام الخيرية، في شاطئ سوانبول القريب، دول مجموعة السبع إلى تكثيف إجراءاتها بشأن الانبعاثات ومساعدة الدول الأكثر ضعفاً في الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ.

كما تظاهر عدة مئات من الأشخاص في فالموث ضد الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي في إثيوبيا.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، نظم نشطاء حركة "راكبو أمواج ضد الصرف الصحي" مظاهرة على شاطئ فالموث

وأشعل نشطاء من حركة "تمرد المحيط" النار في قارب على طراز الفايكنغ، مساء الجمعة، بالقرب من فندق سانت إيف حيث يقيم مندوبو دول مجموعة السبع.

وعلى شراع القارب، كُتبت عبارة "عندما تموت البحار، نموت نحن أيضا".

وقالت الحركة: "تنتج النباتات البحرية أكثر من 90٪ من الأكسجين لدينا، لذلك فهي الرئات الحقيقية لكوكبنا، وليس غابات الأمازون المطيرة".

التعليق على الصورة، ملأ الآلاف من نشطاء "تمرد ضد الانقراض" شوارع فالموث

وقالت كلير سوندرز، الخبيرة في الاحتجاجات البيئية من جامعة إكستر، إن معظم التظاهرات كانت "ودية ومفتوحة للجميع" مع "أجواء مجتمعية حقيقية تشبه المهرجانات".