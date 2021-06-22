لقاح فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر من "نفاد" الجرعات في الدول الفقيرة

شحن من اللقاحات.

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التعليق على الصورة،

بعض البلدان ليس لديها لقاحات لتواصل برامج التطعيم.

قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا كبيرا من البلدان الفقيرة التي تتلقى لقاحات كوفيد-19 من خلال خطة المشاركة العالمية، ليس لديها جرعات كافية لمواصلة برامج التطعيم.

وقال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، الدكتور بروس إيلوارد، إن برنامج كوفاكس قدم 90 مليون جرعة إلى 131 دولة.

لكنه أضاف أن هذا لم يكن بالقدر الكافي لحماية السكان من فيروس لا يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا النقص في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول في إفريقيا موجة ثالثة من الإصابات.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الاثنين الدول الأكثر ثراء إلى إنهاء عمليات تخزين اللقاحات في الوقت الذي تكافح فيه حكومته للحد من الارتفاع الحاد في عدد الحالات.

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وعلى المستوى القاري، قدمت حتى الآن 40 مليون جرعة فقط في إفريقيا، ويعادل هذا أقل من 2 في المئة من السكان، كما قال رامافوزا.

وأضاف أن حكومته تعمل مع كوفاكس لمعالجة هذا الأمر، لإنشاء مركز إقليمي لإنتاج المزيد من اللقاحات في جنوب إفريقيا.

وكان برنامج كوفاكس قد أنشئ العام الماضي لضمان إتاحة جرعات لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، حيث تدعم الدول الأكثر ثراء التكاليف للدول الفقيرة.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

بعض الدول تواجه موجة ثالثة وقد نفد لديها مخزون اللقاحات.

وحدد كوفاكس، بقيادة منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، في البداية هدفا هو توفير ملياري جرعة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021.

وتوزع هذه الجرعات على معظم البلدان الفقيرة، حيث يأمل كوفاكس في توزيع لقاحات كافية لحماية 20 في المئة على الأقل من السكان.

لكن توزيع هذه اللقاحات أعيق بسبب التأخير في التصنيع، وانقطاع الإمدادات، مما أدى إلى نقص في البلدان التي تعتمد بالكامل على كوفاكس.

ومن الدول التي أبلغت عن نفاد اللقاحات في الأيام الأخيرة: أوغندا وزيمبابوي وبنغلاديش وترينيداد وتوباغو.

وأقر دكتور إيلوارد، في إحاطة منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، الاثنين بمدى هذا النقص بعبارات شديدة.

وقال إن العديد من الدول المشاركة في كوفاكس "ليس لديها لقاحات كافية لتكون قادرة على مواصلة برامجها في الوقت الحالي".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى ما نسمعه من البلدان على أساس يومي، فإن أكثر من نصف البلدان نفد مخزونها وتطالب بلقاح إضافي. وربما يكون أعلى من ذلك بكثير".

وقال إن بعض الدول حاولت اتخاذ ترتيبات بديلة للتغلب على النقص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، مثل دفع قيمة أعلى من القيمة السوقية للقاحات.

ومع تعرض إمدادات اللقاح لضغوط، تبذل بعض البلدان الغنية التي لديها جرعات احتياطية جهودا لزيادة التبرعات من خلال كوفاكس ووسائل أخرى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين كيف تخطط للتبرع بـ55 مليون جرعة لقاح للدول المحتاجة. وستوزع 41 مليون جرعة من خلال كوفاكس، بالإضافة إلى 14 مليونا ستحصل عليها بلدان لها أولوية.

ولم توضع هذه اللقاحات ضمن الـ500 مليون جرعة التي قال الرئيس بايدن إن بلاده ستتبرع بها عبر كوفاكس. وتعهد بايدن بهذا في وقت سابق من الشهر الحالي في قمة للقوى الاقتصادية الكبرى، المعروفة باسم مجموعة السبع.

توزيع اللقاح عالميا

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العالم
33.6
 2,621,055,106
الصين
70.1
 1,013,958,260
الولايات المتحدة الأمريكية
94.8
 317,117,797
الهند
19.6
 270,908,312
البرازيل
40.7
 86,475,842
بريطانيا
111.2
 74,304,520
ألمانيا
78.5
 65,738,489
فرنسا
70.6
 47,714,865
إيطاليا
75.4
 45,579,305
تركيا
48.8
 41,194,790
المكسيك
30.7
 39,623,088
إسبانيا
75.7
 35,412,140
اندونيسيا
12.8
 35,086,248
روسيا
23.8
 34,768,902
كندا
84.4
 31,836,378
اليابان
22.8
 28,887,137
بولندا
69.8
 26,422,469
تشيلي
109.2
 20,865,931
كوريا الجنوبية
35.3
 18,117,755
الأرجنتين
39.5
 17,837,121
المغرب
47.4
 17,494,081
السعودية
47.5
 16,548,174
دولة الإمارات العربية
145.9
 14,428,916
كولومبيا
27.6
 14,062,307
هولندا
75.4
 12,927,990
باكستان
5.8
 12,750,760
اسرائيل
122.9
 10,640,916
بنغلاديش
6.1
 10,082,705
بلجيكا
82.6
 9,567,331
المجر
95.8
 9,249,943
رومانيا
45.2
 8,690,945
الفلبين
7.3
 8,050,711
تايلاند
10.7
 7,483,083
اليونان
71.4
 7,446,861
البرتغال
72.9
 7,437,171
جمهورية التشيك
67.1
 7,188,882
النمسا
75.9
 6,835,256
جمهورية الدومينيكان
63.0
 6,835,074
السويد
66.7
 6,731,352
أستراليا
25.5
 6,491,476
سويسرا
74.0
 6,405,316
بيرو
18.6
 6,137,047
كمبوديا
34.5
 5,762,050
ماليزيا
17.0
 5,510,720
صربيا
74.5
 5,070,754
إيران
5.7
 4,792,881
سنغافورة
80.2
 4,691,386
كوبا
40.1
 4,536,882
كازاخستان
23.1
 4,345,853
فنلندا
70.7
 3,916,915
مصر
3.7
 3,794,707
مونغوليا
109.8
 3,599,557
النرويج
65.7
 3,560,786
أوروغواي
101.3
 3,518,053
نيبال
11.1
 3,231,849
أيرلندا
65.2
 3,218,310
سريلانكا
15.0
 3,217,818
الدنمارك
55.3
 3,200,860
سلوفاكيا
58.0
 3,165,915
الإكوادور
17.8
 3,133,387
ميانمار (بورما)
5.5
 2,994,900
أذربيجان
28.8
 2,915,954
الأردن
28.6
 2,914,335
قطر
99.8
 2,876,509
أزبكستان
8.1
 2,695,058
الجزائر
5.7
 2,500,000
السلفادور
38.0
 2,466,561
فيتنام
2.4
 2,359,376
كرواتيا
56.5
 2,318,428
نيجيريا
1.1
 2,225,765
بوليفيا
18.7
 2,181,452
كوستا ريكا
42.2
 2,150,520
ليتوانيا
76.7
 2,088,447
أوكرانيا
4.8
 2,082,102
أثيوبيا
1.7
 1,974,476
البحرين
113.6
 1,932,506
الكويت
42.6
 1,820,000
بلغاريا
23.8
 1,657,042
تونس
12.4
 1,459,780
تايوان
6.0
 1,429,514
بنما
32.7
 1,412,477
سلوفينيا
67.0
 1,392,599
أنغولا
4.0
 1,314,375
فنزويلا
4.6
 1,302,992
غانا
4.0
 1,228,216
لاوس
16.3
 1,183,137
كينيا
2.2
 1,181,588
لبنان
16.5
 1,128,719
زيمبابوي
7.5
 1,108,203
روسيا البيضاء
11.3
 1,068,413
لاتفيا
56.5
 1,066,582
إستونيا
67.5
 895,870
نيو زيلندا
18.5
 891,702
ألبانيا
30.0
 862,628
أوغندا
1.8
 812,118
غواتيمالا
4.5
 805,585
قبرص
84.4
 739,365
ساحل العاج
2.7
 722,073
عُمان
14.1
 720,199
الأراضي الفلسطينية
14.0
 716,393
العراق
1.7
 703,820
باراغواي
9.3
 662,804
أفغانستان
1.7
 662,003
السنغال
3.8
 632,648
مالطا
140.8
 621,674
مولدوفا
15.3
 618,217
رواندا
4.5
 578,569
السودان
1.2
 539,843
هندوراس
5.0
 497,563
المالديف
91.9
 496,662
بوتان
62.8
 484,189
جنوب إفريقيا
0.8
 478,733
شمال مقدونيا
22.7
 473,853
لوكسمبورغ
74.8
 468,346
موريشيوس
35.8
 455,242
غينيا
3.4
 452,651
مالاوي
2.2
 420,685
موزمبيق
1.3
 394,930
آيسلندا
104.1
 355,178
ليبيا
5.1
 351,408
توغو
4.2
 347,246
غويانا
40.2
 315,816
البوسنة والهرسك
9.6
 315,780
جورجيا
7.7
 309,128
الجبل الأسود
43.7
 274,514
غينيا الإستوائية
18.3
 257,146
فيجي
27.1
 242,539
اليمن
0.8
 235,855
ترينداد وتوباغو
15.4
 215,991
جامايكا
6.6
 194,315
النيجر
0.8
 186,207
نيكاراغوا
2.5
 167,500
سورينام
28.3
 165,785
مالي
0.8
 163,218
الصومال
1.0
 158,709
بربادوس
54.1
 155,423
مدغشقر
0.5
 150,329
بوتسوانا
6.4
 150,019
زامبيا
0.8
 148,304
سيشيل
140.0
 137,676
قرغيزستان
2.1
 135,578
ناميبيا
4.9
 123,954
جيرسي
115.4
 116,607
تيمور ليست
8.4
 110,531
طاجيكستان
1.1
 102,711
كوسوفو
0.000
 98,277
بيليز
24.5
 97,404
جزيرة مان
111.3
 94,630
سيرا ليون
1.2
 91,789
الكاميرون
0.3
 89,180
جزر كايمان
133.2
 87,517
جزر القمر
9.7
 84,360
جبل طارق
231.0
 77,831
برمودا
123.4
 76,860
غيرنسي
113.9
 76,401
سوريا
0.4
 71,519
الباهاما
17.3
 68,119
ليبريا
1.3
 67,437
بروناي
15.1
 65,972
الكونغو
1.1
 62,231
أنتيغا وباربودا
60.8
 59,582
أرمينيا
1.9
 55,557
سانت لوشيا
27.9
 51,178
أندورا
66.1
 51,107
موريتانيا
1.1
 49,235
الرأس الأخضر
8.6
 47,943
سان مارينو
128.7
 43,671
أفريقيا الاستوائية
0.9
 42,644
تركمنستان
0.7
 41,993
الغابون
1.9
 41,737
جزر فارو
85.2
 41,653
غامبيا
1.7
 40,810
ساموا
20.3
 40,230
بابوا غينيا الجديدة
0.4
 38,176
دومينيكا
52.8
 37,978
الكونغو الديمقراطية
0.041
 36,939
ليسوتو
1.7
 36,759
جزر تركس وكايكوس
93.4
 36,170
سوازيلاند
3.0
 35,227
موناكو
86.5
 33,965
سانت كيتس ونيفيس
60.9
 32,415
غرينلاند
56.7
 32,175
تونغا
28.4
 29,980
لختنشتاين
75.0
 28,606
غرينادا
24.8
 27,929
بينين
0.2
 26,624
ساو تومي وبرينسيب
10.9
 23,918
جزر سنت فينسنت والغرينادين
20.8
 23,087
جيبوتي
2.2
 21,357
جزر العذراوات البريطانية
64.6
 19,534
جنوب السودان
0.2
 18,863
غينيا بيساو
1.0
 18,706
بوركينا فاسو
0.085
 17,775
جزر سولومون
2.5
 17,000
أنغويلا
99.6
 14,937
جزر كوك
69.8
 12,254
سانت هيلانا
130.0
 7,892
ناورو
68.7
 7,438
تشاد
0.032
 5,324
فانواتو
1.7
 5,140
توفالو
40.5
 4,772
جزر فوكلاند
126.5
 4,407
مونتسيرات
51.7
 2,584
بيتكايرن
100.0
 47
أراض بريطانية في المحيط الهندي
0
 0
أرتيريا
0
 0
الفاتيكان
0
 0
بوروندي
0
 0
تنزانيا
0
 0
توكيلاو
0
 0
جزر جورجيا الجنوبية والسندويتش الجنوبية
0
 0
كوريا الشمالية
0
 0
كيريباتي
0
 0
نيوي
0
 0
هايتي
0
 0

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ملاحظة: يتم تحديث هذه المعلومات دوريا، ولكنها قد لا تعكس الأعداد الأخثرة لكل دولة.<br>عدد التلقيحات يشير إلى عدد اللقاحات المعطاة، وليس بالضرورة لعدد الأشخاص الملقحين. ولذا فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من 100 جرعة لكل 100 نسمة.

المصدر: عالمنا بالأرقام، ومكتب الاحصاء الوطني البريطاني، ومواقع الحكومة البريطانية

آخر تحديث 21 يونيو 2021 م 1:27 م غرينتش+3

والتزم أعضاء المجموعة بالتبرع بمليار لقاح للدول الفقيرة خلال هذا العام.

لكن نشطاء انتقدوا التعهد، قائلين إنه يفتقر إلى الطموح، وإنه بطيء للغاية، ويظهر أن القادة الغربيين لم يكونوا جادين في معالجة أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.

ويعتقد بعض خبراء الصحة أن الأمر قد يستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، قبل أن يطعم عدد كافٍ من الناس على مستوى العالم لإعلان نهاية الوباء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عند سؤالها عن الحاجة العالمية للقاحات الاثنين: "التحدي الأكبر ليس الإمداد، إذ لدينا الكثير من الجرعات لمشاركتها مع العالم، ولكن التحدي هو في النقل والتوزيع".