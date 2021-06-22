لقاح فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر من "نفاد" الجرعات في الدول الفقيرة

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعض البلدان ليس لديها لقاحات لتواصل برامج التطعيم.

قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا كبيرا من البلدان الفقيرة التي تتلقى لقاحات كوفيد-19 من خلال خطة المشاركة العالمية، ليس لديها جرعات كافية لمواصلة برامج التطعيم.

وقال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، الدكتور بروس إيلوارد، إن برنامج كوفاكس قدم 90 مليون جرعة إلى 131 دولة.

لكنه أضاف أن هذا لم يكن بالقدر الكافي لحماية السكان من فيروس لا يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا النقص في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول في إفريقيا موجة ثالثة من الإصابات.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الاثنين الدول الأكثر ثراء إلى إنهاء عمليات تخزين اللقاحات في الوقت الذي تكافح فيه حكومته للحد من الارتفاع الحاد في عدد الحالات.

وعلى المستوى القاري، قدمت حتى الآن 40 مليون جرعة فقط في إفريقيا، ويعادل هذا أقل من 2 في المئة من السكان، كما قال رامافوزا.

وأضاف أن حكومته تعمل مع كوفاكس لمعالجة هذا الأمر، لإنشاء مركز إقليمي لإنتاج المزيد من اللقاحات في جنوب إفريقيا.

وكان برنامج كوفاكس قد أنشئ العام الماضي لضمان إتاحة جرعات لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، حيث تدعم الدول الأكثر ثراء التكاليف للدول الفقيرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعض الدول تواجه موجة ثالثة وقد نفد لديها مخزون اللقاحات.

وحدد كوفاكس، بقيادة منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، في البداية هدفا هو توفير ملياري جرعة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021.

وتوزع هذه الجرعات على معظم البلدان الفقيرة، حيث يأمل كوفاكس في توزيع لقاحات كافية لحماية 20 في المئة على الأقل من السكان.

لكن توزيع هذه اللقاحات أعيق بسبب التأخير في التصنيع، وانقطاع الإمدادات، مما أدى إلى نقص في البلدان التي تعتمد بالكامل على كوفاكس.

ومن الدول التي أبلغت عن نفاد اللقاحات في الأيام الأخيرة: أوغندا وزيمبابوي وبنغلاديش وترينيداد وتوباغو.

وأقر دكتور إيلوارد، في إحاطة منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، الاثنين بمدى هذا النقص بعبارات شديدة.

وقال إن العديد من الدول المشاركة في كوفاكس "ليس لديها لقاحات كافية لتكون قادرة على مواصلة برامجها في الوقت الحالي".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى ما نسمعه من البلدان على أساس يومي، فإن أكثر من نصف البلدان نفد مخزونها وتطالب بلقاح إضافي. وربما يكون أعلى من ذلك بكثير".

وقال إن بعض الدول حاولت اتخاذ ترتيبات بديلة للتغلب على النقص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، مثل دفع قيمة أعلى من القيمة السوقية للقاحات.

ومع تعرض إمدادات اللقاح لضغوط، تبذل بعض البلدان الغنية التي لديها جرعات احتياطية جهودا لزيادة التبرعات من خلال كوفاكس ووسائل أخرى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين كيف تخطط للتبرع بـ55 مليون جرعة لقاح للدول المحتاجة. وستوزع 41 مليون جرعة من خلال كوفاكس، بالإضافة إلى 14 مليونا ستحصل عليها بلدان لها أولوية.

ولم توضع هذه اللقاحات ضمن الـ500 مليون جرعة التي قال الرئيس بايدن إن بلاده ستتبرع بها عبر كوفاكس. وتعهد بايدن بهذا في وقت سابق من الشهر الحالي في قمة للقوى الاقتصادية الكبرى، المعروفة باسم مجموعة السبع.

توزيع اللقاح عالميا Asset 2 أنقر على الخارطة عدد اللقاحات لكل 100 نسمة لا أرقام متوفرة 0 10 20 30 40 50+ اطلع على الجدول خيارات: العالم أفريقيا آسيا أوروبا الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي أمريكا الشمالية أوقيانوسيا الموقع الجرعات لكل 100 نسمة غدد الجرعات الإجمالي العالم 33.6 2,621,055,106 الصين 70.1 1,013,958,260 الولايات المتحدة الأمريكية 94.8 317,117,797 الهند 19.6 270,908,312 البرازيل 40.7 86,475,842 بريطانيا 111.2 74,304,520 ألمانيا 78.5 65,738,489 فرنسا 70.6 47,714,865 إيطاليا 75.4 45,579,305 تركيا 48.8 41,194,790 المكسيك 30.7 39,623,088 إسبانيا 75.7 35,412,140 اندونيسيا 12.8 35,086,248 روسيا 23.8 34,768,902 كندا 84.4 31,836,378 اليابان 22.8 28,887,137 بولندا 69.8 26,422,469 تشيلي 109.2 20,865,931 كوريا الجنوبية 35.3 18,117,755 الأرجنتين 39.5 17,837,121 المغرب 47.4 17,494,081 السعودية 47.5 16,548,174 دولة الإمارات العربية 145.9 14,428,916 كولومبيا 27.6 14,062,307 هولندا 75.4 12,927,990 باكستان 5.8 12,750,760 اسرائيل 122.9 10,640,916 بنغلاديش 6.1 10,082,705 بلجيكا 82.6 9,567,331 المجر 95.8 9,249,943 رومانيا 45.2 8,690,945 الفلبين 7.3 8,050,711 تايلاند 10.7 7,483,083 اليونان 71.4 7,446,861 البرتغال 72.9 7,437,171 جمهورية التشيك 67.1 7,188,882 النمسا 75.9 6,835,256 جمهورية الدومينيكان 63.0 6,835,074 السويد 66.7 6,731,352 أستراليا 25.5 6,491,476 سويسرا 74.0 6,405,316 بيرو 18.6 6,137,047 كمبوديا 34.5 5,762,050 ماليزيا 17.0 5,510,720 صربيا 74.5 5,070,754 إيران 5.7 4,792,881 سنغافورة 80.2 4,691,386 كوبا 40.1 4,536,882 كازاخستان 23.1 4,345,853 فنلندا 70.7 3,916,915 مصر 3.7 3,794,707 مونغوليا 109.8 3,599,557 النرويج 65.7 3,560,786 أوروغواي 101.3 3,518,053 نيبال 11.1 3,231,849 أيرلندا 65.2 3,218,310 سريلانكا 15.0 3,217,818 الدنمارك 55.3 3,200,860 سلوفاكيا 58.0 3,165,915 الإكوادور 17.8 3,133,387 ميانمار (بورما) 5.5 2,994,900 أذربيجان 28.8 2,915,954 الأردن 28.6 2,914,335 قطر 99.8 2,876,509 أزبكستان 8.1 2,695,058 الجزائر 5.7 2,500,000 السلفادور 38.0 2,466,561 فيتنام 2.4 2,359,376 كرواتيا 56.5 2,318,428 نيجيريا 1.1 2,225,765 بوليفيا 18.7 2,181,452 كوستا ريكا 42.2 2,150,520 ليتوانيا 76.7 2,088,447 أوكرانيا 4.8 2,082,102 أثيوبيا 1.7 1,974,476 البحرين 113.6 1,932,506 الكويت 42.6 1,820,000 بلغاريا 23.8 1,657,042 تونس 12.4 1,459,780 تايوان 6.0 1,429,514 بنما 32.7 1,412,477 سلوفينيا 67.0 1,392,599 أنغولا 4.0 1,314,375 فنزويلا 4.6 1,302,992 غانا 4.0 1,228,216 لاوس 16.3 1,183,137 كينيا 2.2 1,181,588 لبنان 16.5 1,128,719 زيمبابوي 7.5 1,108,203 روسيا البيضاء 11.3 1,068,413 لاتفيا 56.5 1,066,582 إستونيا 67.5 895,870 نيو زيلندا 18.5 891,702 ألبانيا 30.0 862,628 أوغندا 1.8 812,118 غواتيمالا 4.5 805,585 قبرص 84.4 739,365 ساحل العاج 2.7 722,073 عُمان 14.1 720,199 الأراضي الفلسطينية 14.0 716,393 العراق 1.7 703,820 باراغواي 9.3 662,804 أفغانستان 1.7 662,003 السنغال 3.8 632,648 مالطا 140.8 621,674 مولدوفا 15.3 618,217 رواندا 4.5 578,569 السودان 1.2 539,843 هندوراس 5.0 497,563 المالديف 91.9 496,662 بوتان 62.8 484,189 جنوب إفريقيا 0.8 478,733 شمال مقدونيا 22.7 473,853 لوكسمبورغ 74.8 468,346 موريشيوس 35.8 455,242 غينيا 3.4 452,651 مالاوي 2.2 420,685 موزمبيق 1.3 394,930 آيسلندا 104.1 355,178 ليبيا 5.1 351,408 توغو 4.2 347,246 غويانا 40.2 315,816 البوسنة والهرسك 9.6 315,780 جورجيا 7.7 309,128 الجبل الأسود 43.7 274,514 غينيا الإستوائية 18.3 257,146 فيجي 27.1 242,539 اليمن 0.8 235,855 ترينداد وتوباغو 15.4 215,991 جامايكا 6.6 194,315 النيجر 0.8 186,207 نيكاراغوا 2.5 167,500 سورينام 28.3 165,785 مالي 0.8 163,218 الصومال 1.0 158,709 بربادوس 54.1 155,423 مدغشقر 0.5 150,329 بوتسوانا 6.4 150,019 زامبيا 0.8 148,304 سيشيل 140.0 137,676 قرغيزستان 2.1 135,578 ناميبيا 4.9 123,954 جيرسي 115.4 116,607 تيمور ليست 8.4 110,531 طاجيكستان 1.1 102,711 كوسوفو 0.000 98,277 بيليز 24.5 97,404 جزيرة مان 111.3 94,630 سيرا ليون 1.2 91,789 الكاميرون 0.3 89,180 جزر كايمان 133.2 87,517 جزر القمر 9.7 84,360 جبل طارق 231.0 77,831 برمودا 123.4 76,860 غيرنسي 113.9 76,401 سوريا 0.4 71,519 الباهاما 17.3 68,119 ليبريا 1.3 67,437 بروناي 15.1 65,972 الكونغو 1.1 62,231 أنتيغا وباربودا 60.8 59,582 أرمينيا 1.9 55,557 سانت لوشيا 27.9 51,178 أندورا 66.1 51,107 موريتانيا 1.1 49,235 الرأس الأخضر 8.6 47,943 سان مارينو 128.7 43,671 أفريقيا الاستوائية 0.9 42,644 تركمنستان 0.7 41,993 الغابون 1.9 41,737 جزر فارو 85.2 41,653 غامبيا 1.7 40,810 ساموا 20.3 40,230 بابوا غينيا الجديدة 0.4 38,176 دومينيكا 52.8 37,978 الكونغو الديمقراطية 0.041 36,939 ليسوتو 1.7 36,759 جزر تركس وكايكوس 93.4 36,170 سوازيلاند 3.0 35,227 موناكو 86.5 33,965 سانت كيتس ونيفيس 60.9 32,415 غرينلاند 56.7 32,175 تونغا 28.4 29,980 لختنشتاين 75.0 28,606 غرينادا 24.8 27,929 بينين 0.2 26,624 ساو تومي وبرينسيب 10.9 23,918 جزر سنت فينسنت والغرينادين 20.8 23,087 جيبوتي 2.2 21,357 جزر العذراوات البريطانية 64.6 19,534 جنوب السودان 0.2 18,863 غينيا بيساو 1.0 18,706 بوركينا فاسو 0.085 17,775 جزر سولومون 2.5 17,000 أنغويلا 99.6 14,937 جزر كوك 69.8 12,254 سانت هيلانا 130.0 7,892 ناورو 68.7 7,438 تشاد 0.032 5,324 فانواتو 1.7 5,140 توفالو 40.5 4,772 جزر فوكلاند 126.5 4,407 مونتسيرات 51.7 2,584 بيتكايرن 100.0 47 أراض بريطانية في المحيط الهندي 0 0 أرتيريا 0 0 الفاتيكان 0 0 بوروندي 0 0 تنزانيا 0 0 توكيلاو 0 0 جزر جورجيا 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والتزم أعضاء المجموعة بالتبرع بمليار لقاح للدول الفقيرة خلال هذا العام.

لكن نشطاء انتقدوا التعهد، قائلين إنه يفتقر إلى الطموح، وإنه بطيء للغاية، ويظهر أن القادة الغربيين لم يكونوا جادين في معالجة أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.

ويعتقد بعض خبراء الصحة أن الأمر قد يستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، قبل أن يطعم عدد كافٍ من الناس على مستوى العالم لإعلان نهاية الوباء.