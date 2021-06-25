ويندوز 11: مايكروسوفت تزيح الستار عن أحدث نسخة من نظام التشغيل

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Microsoft التعليق على الصورة، بانوس باناي مدير قسم المنتجات في مايكروسوفت أعلن عن ويندوز 11 في بث مباشر عبر الإنترنت

أزاحت شركة مايكروسوفت الستار عن نظام التشغيل الجديد Windows 11(ويندوز 11). وجاء إعلان عملاق التقنية عن الجيل الجديد في حفل افتراضي.

ويسمح نظام التشغيل الجديد بعمل تطبيقات أندرويد على سطح المكتب.

ووعد مدير قسم المنتجات بالشركة بانوس باناي بتحديثات أمان أسرع وأصغر حجمًا، في استجابة لشكاوى متواترة من مستخدمي نظام ويندوز. وأكد باناي أن تجري هذه التحديثات في الخلفية.

كما يسمح نظام تشغيل ويندوز 11 لمستخدميه بإنشاء أكثر من سطح مكتب واحد - للعمل، واللعب، فضلاً عن الواجهة الرئيسية.

وقالت مايكروسوفت إن نحو 1.3 مليار جهاز يستخدم نظام تشغيل ويندوز 10.

وستصدر الأسبوع المقبل نُسخ تجريبية من نظام التشغيل الجديد لمطورّي التطبيقات.

وسيتاح نظام ويندوز 11 كتحديث مجانيّ لمستخدمي ويندوز 10، على أن بعض الأجهزة لن تمتلك الإمكانيات المطلوبة ومن بينها سعة تخزين لا تقل عن 64 غيغابايت، فضلا عن سعة ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

ومن التغيّرات الشكلية في ويندوز 11، ظهور أيقونة قائمة "ستارت" في منتصف شريط المهام السفلي على سطح المكتب بدلا من مكانها على الجانب الأيسر.

صدر الصورة، Microsoft التعليق على الصورة، أيقونة قائمة "ستارت" في منتصف شريط المهام السفلي على سطح المكتب

صدر الصورة، Microsoft

صدر الصورة، Microsoft التعليق على الصورة، نظام تشغيل ويندوز 11 يشهد تعزيزًا للتكامل مع نظام مايكروسوفت تيمز للاتصال الجماعي

ويشهد نظام تشغيل ويندوز 11 تعزيزًا للتكامل مع نظام مايكروسوفت تيمز للاتصال الجماعي. وستثبَّت بشكل مسبَق خدمة اشتراك Xbox Games Pass التي توفّر الدخول على مئات الألعاب.

وقالت مايكروسوفت إنها ستقتسم المزيد من عوائد متجر التطبيقات الخاص بها مع المبتكرين والمطورين.

وعند إصدار ويندوز 10 عام 2015، قالت مايكروسوفت إنه سيكون النسخة الأخيرة من نظام التشغيل ويندوز. وأُعلن حينها أن ويندوز 10 سيخرج من الخدمة عام 2025.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا إصدار نظام التشغيل الجديد بأنه "علامة فارقة في تاريخ نظام ويندوز"، أمّا جيوف بلابر، المحلل في شركة سي سي إس إنسايت الاستشارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فقال إنه لا يعتبر الإصدار "خطوة ثورية".