تيك توك يزيد طول مقاطع الفيديو من دقيقة إلى ثلاث دقائق

ويل تشوك

بي بي سي

قبل 21 دقيقة

يعمل تطبيق تيك توك على زيادة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو المنشورة على منصته من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، منذ إطلاقه في عام 2018، ألزم تيك توك مستخدميه بـ 60 ثانية لكل مقطع فيديو

وقال مدير الإنتاج في التطبيق، درو كيرشوف، في تدوينة، إن التغيير سيسمح بـ"سرد قصص أكثر ثراء وترفيها".

ومنذ إطلاقه في عام 2018، ألزم تيك توك مستخدميه بـ 60 ثانية فقط لكل مقطع فيديو، ما ميزه عن منافسين مثل موقع يوتيوب.

ويقول التطبيق إن هذا التغيير سيصبح متاحا لجميع مستخدميه "خلال الأسابيع المقبلة".

وحققت كيرا ستيوارت، عازفة الدرامز، نسب نجاح متفاوته على منصة تيك توك - إذ تمكنت من تجاوز مليون مشاهدة في بعض مقاطع الفيديو، لكنها لم تكتشف بعد سر الحفاظ على ذلك بشكل ثابت.

وقالت ستيوارت لبرنامج "نيوزبيت" على راديو 1: "أنا شخصيا لست من المعجبين بالفكرة".

صدر الصورة، Kera Stewart التعليق على الصورة، حصلت كيرا على أكثر من مليون مشاهدة على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها، ولكن مقاطع فيديو أخرى لها لم تحقق سوى أقل من ألف مشاهدة

وأضافت: أن "السبب وراء نجاح تيك توك هو أنه يستفيد من فترات انتباهنا القصيرة. ويمكنك بواسطته الحصول على الكثير من المحتوى والترفيه المختلفين في فترة زمنية قصيرة".

"وأشعر أن ثلاث دقائق ستغير التطبيق بشكل جذري".

ووفقا لمنشور في مدونة منصة تيك توك، جاء هذا التغيير لأن بعض المستخدمين يقولون "إنهم يفضلون المزيد من الوقت".

وأشارت المدونة أيضا إلى أن الكثير من مقاطع الفيديو على المنصة ينتهي بها الأمر بالفعل إلى الانقسام إلى أجزاء عدة، وتقول إن هذا التغيير من شأنه أن يساعد في ذلك.

وتوجد بالفعل منصات لمقاطع فيديو أطول، لذا يمكن القول إن أي خطوة من هذا القبيل تنطوي على مخاطر إضعاف ما جعل تيك توك ناجحا في المقام الأول.

لكن من الواضح أن الفريق الذي يقف وراء التطبيق يعتقد أنه يستحق إجراء التغيير.

وتتابع المدونة: "مع مقاطع فيديو أطول، سيكون لدى منتجي المحتوى حيزا لإنشاء أنواع جديدة أو موسعة من المحتوى على تيك توك مع مرونة مساحة أكبر قليلا".

وتيك توك ليست المنصة الوحيدة التي تغير طريقة عملها.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس إنستغرام، آدم موسيري، أنهم يخططون لإجراء تغييرات أيضا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لدى تيك توك نحو 14 مليون مستخدم في المملكة المتحدة

وفي مقطع فيديو، قال إن المجالات الأربعة التي يركزون عليها هي: كيف يمكن للمستخدمين جني الأموال وتحسين ميزات التسوق والرسائل في المنصة وزيادة التركيز على الفيديو.

وقال "الناس يتطلعون إلى انستغرام بهدف الترفيه... علينا أن نتبنى ذلك وهذا يعني التغيير".

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وأضاف: "ما سترونه خلال الشهرين المقبلين، هو أننا سنبدأ في تجربة المزيد في الفضاء الذي نسميه بالتوصيات (الأشياء التي تفترجها المنصة لمستخدميها) ، لذا سنعرض لكم أشياء في الصفحة الرئيسية ربما لم تتابعوها بعد".