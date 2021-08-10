تيك توك يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا في العالم في عام 2020

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أصبح تيك توك التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم في عام 2020، إذ احتل المرتبة الأولى قبل فيسبوك ماسينجر، وفقا لشركة التحليلات الرقمية "آب آني".

ومنصة تداول مقاطع الفيديو الصينية هي التطبيق الوحيد الذي لا تملكه شركة فيسبوك الذي يحتل موقعا ضمن أكثر خمسة تطبيقات تنزيلا على مستوى العالم.

وتحتل شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، في الصين، موطنها الأصلي، الصدارة أيضا من خلال تطبيق الفيديو باللغة الصينية دويين.

وظل تيك توك محافظا على شعبيته حتى بعد أن حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظره في الولايات المتحدة.

وتحتل التطبيقات المملوكة لشركة فيسبوك صدارة التنزيلات منذ بدء الاستطلاعات بهذا الشأن في عام 2018.

ويمثل عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أسسه مارك زوكربيرغ، بقية المراكز الخمسة الأولى من خلال تطبيق فيسبوك الرائد، بالإضافة إلى واتسآب وانستغرام، وفيسبوك ماسينجر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر في العام الماضي أمرا تنفيذيا بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الحكومة الصينية لديها إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة به. ونفت الشركة مرارا هذه الادعاءات.

وكانت هناك صفقة محتملة لحل المشكلة ببيع شركة بايت دانس الأم لجزء من أعمالها في الولايات المتحدة إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكي أوراكل، وشركة محال التجزئة وولمارت. وحصلت الصفقة على الضوء الأخضر مؤقتا من ترامب، ولكن الحكومة الصينية لم توافق عليها.

وألغى جو بايدن، بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني من هذا العام، الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس السابق كان يريد حظر تنزيل التطبيق في بلاده.

وكانت الشركة، بالإضافة إلى مواجهة هذا التحدي في الولايات المتحدة، تستكشف طرقا جديدة لجذب المستخدمين.

وفي الأسبوع الماضي ظهر أن تيك توك يقوم بتجربة خاصية جديدة لتلاشي المقاطع مشابهة لتلك الموجودة في تطبيقات سناب تشات، وفيسبوك، وانستغرام.

وسيسمح تيك توك للمستخدمين بمشاهدة المحتوى المنشور من خلال الحسابات التي يتابعونها لمدة 24 ساعة قبل حذفها.