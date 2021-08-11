سامسونغ تكشف عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي "فولد 3" و"زد فليب 3"

11 أغسطس/ آب 2021، 20:00 GMT جدّد في قبل 5 دقيقة

أعلنت شركة سامسونغ أنها تهدف إلى جعل الهواتف الذكية القابلة للطي "سائدة" من خلال إطلاق جهازي غالاكسي زد فليب 3 وفولد 3.

وتكلف الهواتف الذكية القابلة للطي عادةً أكثر من ألف جنيه إسترليني، وظلت منتجًا غير ذائع الانتشار، على الرغم من الضجة الأولية التي تصحبها.

وقالت شركة سامسونغ إنها خفضت التكلفة وحسنت المتانة لجذب المستخدم العادي.

لكن أحد المحللين قال إن الهواتف الجديدة فشلت في تقديم "حل مقنع حقًا للسوق الشامل".

وقال بن وود ، من شركة سي سي إس إنسايت الاستشارية، إن بعض الميزات البارزة من سلسلة Galaxy Note المتطورة وذات التكنولوجيا المتقدمة من سامسونغ - مثل القلم الخاص بها، ستتوفر أيضا مع فولد ثري Fold 3.

وقال إن هذا "يشير إلى أن سامسونغ تعتقد أن الوقت مناسب لنقل الأجهزة القابلة للطي إلى ما هو أبعد من مكانة المستخدمين الأوائل لهذا الطراز من الهواتف".

وأضاف وود"لكن من الجدير بالملاحظة أن المنافسين مثل شركة آبل لم يشعروا بالحاجة إلى طرح منتج مشابه، مما أثار تساؤلاً حول ما إذا كان مستوى طلب المستهلكين يبرر الاستثمار".

فولد ثري هاتف ذكي بشاشة حجمها 6.2 بوصة (15 سم) تتكشف في جهاز لوحي بشاشة 7.6 بوصة. وقامت سامسونغ بإخفاء كاميرا السيلفي الداخلية أسفل الشاشة المرنة، مما يجعلها غير مرئية عمليًا للمستخدم.

وركزت الشركة على إجراء تحسينات على البرامج، مما يمنح الجهاز المزيد من الميزات مثل الموجودة في الأجهزة اللوحية مثل شريط المهام لتسهيل الانتقال بين تطبيق وآخر.

ويعد فولد ثري أول هاتف قابل للطي من سامسونغ يدعم قلم S-Pen - بحيث يمكن للمستخدمين الاعتماد مباشرة على الشاشة المرنة، وهو أيضا، وللمرة الأولى، مقاوم للماء.

أما جهاز فليب 3 الأصغر، وهو الإصدار الثاني من Z Flip، فهو مجهز بشاشة بحجم 6.7 بوصة قابلة للطي إلى نصفها، مما يسهل تخزينه في الجيب أو المحفظة.

كما تم توسيع الشاشة الخارجية إلى 1.9 بوصة، مما يسهل قراءة الإشعارات دون فتح الجهاز.

وقال مارك نوتون من سامسونغ لبي بي سي نيوز إن "الوقت مناسب" لكي تصبح الهواتف القابلة للطي متوفرة للجميع.

وقال: "لقد أمضينا سنوات عديدة حتى الآن في تطوير جميع ميزات الأجهزة وتحسينها".

وأضاف "لقد قمنا بتحسين تجربة المستخدم وتحسين قدرتنا على التصنيع على نطاق واسع. نحن في مرحلة زمنية يأتي فيها الجهاز مزودا بكل المميزات".

ويبلغ سعر (فليب 3) 949 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أول هاتف قابل للطي تبيعه سامسونغ بأقل من ألف جنيه إسترليني.