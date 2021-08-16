تويتر يعد بتعديل موقعه الجديد بعد شكاوى من تسببه بالصداع

قبل ساعة واحدة

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يُجري تويتر تغييرات على تصميمه الجديد بعد أن اشتكى مستخدمون من الصداع وعدم الراحة.

وكشف عن إعادة التصميم الأسبوع الماضي فقط، وتضمن التصميم بشكل أساسي ألوانا عالية التباين وخط للحروف صمم خصيصا له، ويعرف بـ"تشيرب".

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي إن التصميم "قد يبدو غريبا في البداية"، لكنه سيساعد في تحسين تصفح المحتوى وترتيب "الفوضى المرئية".

لكن الكثيرين، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجدوا أنه مربك، ويصعب قراءته، وبراق بشكل غير مريح.

وكتب أحد المستخدمين يقول: "إنه أصغر حجما، وأكثر كثافة الآن، وهذا يعني أني بحاجة إلى إجهاد عيني أكثر للقراءة".

وقال مستخدم آخر: "من المستحيل أن تقرأ إذا كان المرء يعاني من إعاقة بصرية أو ضعفا في البصر."

وقال عملاق التكنولوجيا في تغريدة بعد بضعة أيام: "إننا نجري تغييرات تباين على جميع الأزرار لجعلها أسهل بالنسبة إلى العيون، لأنكم أخبرتمونا أن المظهر الجديد غير مريح للأشخاص الذين يعانون من حساسية الضوء".

وأضاف في اليوم التالي: "حددنا المشكلات المتعلقة بخط الحروف "تشيرب" لمستخدمي أجهزة ويندوز، ونعمل بنشاط على إصلاحها".

ولكن العديد من المستخدمين، مع ذلك، اشتكوا أيضا من الخط الجديد على الهواتف المحمولة.

وردا على مستخدم قلق طلب أن تتاح له الفرصة لاختيار الخط الخاص به، وعد تويتر بإجراء تغييرات في المستقبل ترد على "تعليقات جميع المستخدمين الخاصة بالخط".

وأعلن ديريت ديروان، رئيس قسم العلامة التجارية في تويتر، عند إعلانه عن الخط الجديد، في يناير/كانون الثاني، أن الشركة التي صممته هي "سويس تايب فاوندري غريلي"، وكان هدفها "تحسين الطريقة التي ننقل بها المشاعر والعيوب" - وأن خط الكتابة المعتاد "هيلفيتيكا" المستخدم على نطاق واسع لم يكن مناسبًا لأداء "المهمة".

أما الآن فهناك ردود كثيرة تحث تويتر على استخدام خط هيلفيتيكا - أو أي خط آخر يتوافق مع النظام الافتراضي للمستخدم.

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، صورة خط الأحرف الجديد.

وغالبا ما تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل عنيفة تجاه التغييرات.

وانتقد مستخدمو تويتر في البداية إعادة تصميم عام 2014 - ثم اشتكوا بعد ذلك من استبداله في عام 2017.