فيروس كورونا: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح لقاح "فايزر" ترخيصاً دائماً

بيرند ديبوسمان جير

بي بي سي

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

حصل لقاح شركة "فايزر"، المضاد لكوفيد-19، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ليصير أول لقاح يحصل على ترخيص رسمي في الولايات المتحدة.

وكان اللقاح قد حصل على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ، ولكن الموافقة الجديدة تعني الإذن باستخدامه على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، لمن يبلغون سن 16 عاماً فأكثر.

ومن المتوقع أن تعزز الموافقة الإقبال على اللقاح من جانب أرباب العمل والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك وسط حالة من التردّد لدى المواطنين الأمريكيين بشأن الحصول على اللقاحات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إن مراجعتها للموافقة شملت بيانات نحو 44 ألف شخص، وحددت فعالية اللقاح الذي سيجري تسويقه الآن باسم "كوميرناتي"، بنسبة 91 بالمئة للوقاية من كوفيد.

صدر الصورة، Getty Images

وقالت جانيت وودكوك، مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة، إن الجمهور "يستطيع أن يثق جداً" بأن اللقاح يلبي معايير السلامة والفعالية وجودة التصنيع العالية".

ولا تزال الموافقة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ سارية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.

وتوفر السلطات الأمريكية الجرعات لمواطنيها بدون تكلفة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت شركة "فايزر" في البداية تصريحاً مؤقتاً، تمنحه عادة إذا تأكدت من أن فوائد المنتج تفوق أضراره المحتملة أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة.

وتتطلب عملية الترخيص تزويد الشركات إدارة الغذاء والدواء بمعلومات تتعلق بكيفية ومكان صنع المنتج، وبيانات الفحوص السريرية الأخرى.

وكان منتقدون قد دعوا إدارة الغذاء والدواء إلى تسريع عملية الموافقة نظراً لتراجع معدلات التطعيم في البلاد في وقت سابق من العام الجاري، كما تسبب انتشار متحور دلتا بالفعل في زيادة معدلات التطعيم في بعض المناطق الأكثر تضررا خلال الأسابيع الأخيرة.

جاءت الموافقة بعد أقل من أربعة أشهر من تقديم شركة "فايزر-بيونتيك" طلباً للترخيص في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، وهي أسرع موافقة على لقاح في تاريخ إدارة الغذاء والدواء الذي يزيد على 100 عام.

ورصدت بيانات استطلاعات الرأي الصادرة في نهاية يونيو/حزيران الماضي من مؤسسة "كايسر فاميلي" أن نحو 30 بالمئة من الأمريكيين غير الملقحين قالوا إنهم قد يقبلون على اللقاح إن حصل على التصريح.

وترتفع النسبة إلى 50 بالمئة بين الأمريكيين الذين يتبعون نهج "الانتظار والترقب" بشأن الحصول على اللقاحات.

ومن المتوقع الآن أن تعلن الشركات وأنظمة الرعاية الصحية والجامعات والمنظمات الأخرى عن شرط الحصول على اللقاح مع بدء البلاد في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال الجيش الأمريكي أيضاً إن اللقاح سيصبح إلزاميا لـ 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية بناء على موافقة إدارة الغذاء والدواء.