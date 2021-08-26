فيروس كورونا: اليابان تعلق استخدام أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح موديرنا "بها مواد غريبة"

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علقت السلطات اليابانية استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا، إثر تقارير عن تلوث عدد من الجرعات.

وقالت وزارة الصحة إن "مواد غريبة" عُثر عليها في دُفعة من جرعات اللقاح تحوي نحو 560 ألف قارورة.

وقالت شركة تاكيدا الدوائية، التي تتولى بيع اللقاح وتوزيعه في اليابان، إن شركة موديرنا قد علّقت ثلاث دفعات "بدافع من الحرص الزائد".

وقالت تاكيدا إن مشكلة بأحد مواقع التصنيع المشمولة في العقد بإسبانيا قد تكون هي السبب، لكن دون مزيد من التوضح.

وتعهدت موديرنا بتأمين إمدادات بديلة لتجنب تعطيل برنامج التطعيم في اليابان، التي يعدّ تعليق استخدام اللقاح فيها انتكاسة جديدة لموديرنا بعد تأخرها في الإنتاج الشهر الماضي مما عطّل توزيع لقاحها في جميع أنحاء العالم.

وقالت موديرنا: "حتى الآن، لم يتم رصد مشكلات تتعلق بالأمان أو الفعالية". وأضافت الشركة أنها ستتواصل مع جهات تنظيمية وشركة تاكيدا لمزيد من التحقيق في الأمر.

ولا تتوفر حتى الآن تفاصيل عن ماهية هذه "المواد الغريبة"، لكن تاكيدا وصفت هذه المواد بالجسيمات الدقيقة، وأجرت فحصًا طارئا.

ووردت كذلك تقارير عن تلوث في سبعة مراكز تحصين أخرى، نقلا عن صحيفة جابان تايمز التي أشارت إلى 39 قارورة -أو 390 جرعة- متأثرة بالتلوث.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة نشرت أرقام الدفعة، حتى يتسنّى للذين حصلوا على جرعة قبل قرار التعليق أن يتبينوا ما إذا كانوا قد حصلوا على جرعة ملوثة أم لا.

وتشهد اليابان ارتفاعا في أعداد الإصابات بكوفيد. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ثماني مناطق أخرى يوم الأربعاء.

وتستضيف العاصمة طوكيو في الوقت الراهن دورة الألعاب البارالمبية.

واعتمدت اليابان في مايو/أيار الماضي استخدام لقاح مودرنا، إضافة إلى لقاحي فايزر وأسترازينيكا المعتمدين لديها.