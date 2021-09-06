فيسبوك يعتذر عن تصنيف في خوارزمياته أساء إلى السود

قبل 40 دقيقة

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سألت خوارزمية فيسبوك بعض المستخدمين إن كانوا يريدون مواصلة مشاهدة مقاطع عن الثدييات العليا أو القردة، بعد مشاهدة تسجيل فيديو لإحدى الصحف، يظهر فيه رجال سود.

وقال فيسبوك لبي بي سي نيوز إن ما حدث "خطأ غير مقبول"، وأعلن أنه عطّل الخاصية المسؤولة عنها، وبدأ تحقيقاً بالحادث.

وأضاف: "نعتذر لأي شخص قد يكون اطلع على هذه الاقتراحات المسيئة".

ويعد هذا الخطأ الأحدث في سلسلة طويلة أثارت مخاوف بشأن التحيز العنصري في خوارزميات مواقع التواصل.

أسف "صادق"

في عام 2015، صنف تطبيق غوغل للصور السود على أنهم "غوريلات".

وعبرت الشركة وقتها عن "فزعها وأسفها بصدق"، على الرغم من أن إصلاح الخطأ، حسبما ذكر موقع "وايرد" في عام 2018، لم يتعد فرض الرقابة على البحث عن الصور، والعبارات المرتبطة بكلمة "غوريلا".

وفي مايو/أيار اعترف موقع تويتر بوجود تحيز عنصري في الطريقة التي تقتطع بها بعض خوارزمياته صور الأشخاص، ويفضل فيها البيض على السود، والرجال على النساء.

وأظهرت الدراسات أيضاً وجود تحيز في الخوارزميات التي تدعم بعض أنظمة التعرف على الوجه.

خطأ في الخوارزمية

وأعلن فيسبوك في عام 2020، عن تأسيس "مجلس" جديد، وفريق جديد مكلف بموضوع المساواة في تطبيق إنستغرام، وأسندت إليه دراسة خوارزمياته وإن كانت تظهر تحيزاً عنصريا أم لا.

وقال ممثل للشركة لبي بي سي نيوز إن ما حدث بشأن موضوع "القردة" كان خطأ خوارزميا "في فيسبوك ولا يعكس محتوى الفيديو".

وأضاف: "عطلنا الخاصية المعنية باقتراح مشاهدة المزيد من الصور، ما أن أدركنا وقوع المشكلة، حتى نتمكن من التحقيق في السبب، ومنع حدوثه مرة أخرى".