الصين تخفض المدة المسموح للأطفال فيها باللعب عبر الإنترنت

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قالت الهيئة المنظمة لألعاب الفيديو في الصين إنه لن يُسمح للاعبين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، باللعب عبر الإنترنت إلا لمدة ساعة واحدة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر لوكالة الأنباء الرسمية، شينخوا، إن اللعب عبر الإنترنت لن يُسمح به إلا بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء.

وأصدرت الهيئة تعليمات لشركات الألعاب بمنع الأطفال من اللعب في غير هذه التوقيتات.

وفي وقت سابق من أغسطس/ آب، وصفت إحدى وسائل الإعلام الحكومية ألعاب الإنترنت بـ"الأفيون الروحي".

وقالت الهيئة المنظمة إنها ستكثف أيضا عمليات التفتيش على شركات الألعاب عبر الإنترنت للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للعب.

وكانت القواعد السابقة قد حددت فترة لعب الأطفال عبر الإنترنت بـ 90 دقيقة في اليوم، تزيد إلى ثلاث ساعات في أيام العطلات.

وتعكس هذه الخطوة قلقا رسميا قائما منذ فترة طويلة بشأن تأثير الإفراط في هذه الألعاب على الصغار.

وزعم مقال نشرته صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية الحكومية، قبل شهر من القيود الأخيرة، أن العديد من المراهقين أصبحوا مدمنين لألعاب الإنترنت، وأن هذا يؤثر عليهم سلبيا.

وأدى المقال إلى انخفاضات كبيرة في قيم أسهم بعض أكبر شركات ألعاب الإنترنت في الصين.

وفي يوليو/ تموز، أعلنت شركة الألعاب الصينية العملاقة تنسنت أنها ستعتمد تقنية التعرف على الوجه، لمنع الأطفال من اللعب بين الساعة 10 مساء و8 صباحا.