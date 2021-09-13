ما المقصود بالـ"الموقع"؟

الموقع يشير إلى مساحة محددة من الكرة الأرضية تبلغ نحو 25 كم مربع.

تعرض المعلومات الخاصة بالمناخ عادة على شكل شبكة مربعات تشكل بمجملها مساحة واسعة.

المربعات في مجموعة البيانات هذه عبارة عن 0,25 درجة عرض في 0,25 درجة طول.

المواقع الظاهرة على الخارطة أعلاه هي تلك التي شهد أحد المربعات التي تشكلها ارتفاعا في درجة الحرارة تجاوز 50 درجة في يوم محدد من تلك السنة.

كيف تمثل الدوائر الأيام؟

مساحة الدائرة المرسومة على الخارطة تتعلق بعدد أيام السنة التي تعدّت فيها درجة الحرارة الـ 50 م في ذلك الموقع بالتحديد.

تترواح مساحات الدوائر بين يوم واحد و25 يوما.

عند تمثيل كل السنوات، تظهر الدوائر العدد الكلّي للأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 في كل نقطة. ولكن المقياس يظل محددا بـ 25 يوما لأجل المحافظة على الوضوح

من أين أتت الأرقام؟

يستخدم هذا التحليل معلومات عن درجات الحرارة اليومية القصوى من قاعدة معلومات ERA5 العالمية التي تعدها خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي.

البيانات التي تخص المناخ تعرض عادة على شكل شبكات من المربعات تمثل بمجملها مساحة سطحية كبيرة. وبالرغم من أن كل شبكة قد تتضمن تضاريس مختلفة، تتعامل البيانات مع كل المربعات بشكل متكافئ.

تدمج ERA5 الأرصاد المناخية من مصادر مختلفة ومنها المحطات الأرضية والأقمار الإصطناعية علاوة على نماذج التنبؤات المناخية.

تملأ هذه العملية الثغرات التي تتسبب بها التغطية الضعيفة لمحطات الرصد الأرضية في الكثير من مناطق العالم.