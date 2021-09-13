آي فون: أبل تحذر مستخدمي هاتفها من اهتزازات الدراجات النارية القوية التي قد تتلف كاميرا الهاتف

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الاهتزازات الصادرة من الدراجات النارية قد تتلف هاتف الأيفون

قالت شركة أبل إن مستخدمي هاتف أي فون عليهم أن يحذروا من تعرض هواتفهم لاهتزازات مؤذية من الدراجات النارية القوية لأن هذا قد يدمر أنظمة الكاميرات في هذه الهواتف.

وحذر عملاق التكنولوجيا من إلصاق هواتف الأي فون بالدراجات النارية القوية، عبر وثيقة نشرت في قسم الدعم الفني ورصدها موقع ماكرومرز.

كما إن اهتزاز هذه المركبات يمكن أن يؤذي خاصية التثبيت البصري للصورة، أو أنظمة الضبط التلقائي للصور مغلقة الحلقة. ويتوجب على مستخدمي السكوتر استخدام الحوامل التي تخفف من قوة الاهتزازات.

وقد ذكر العديد من مستخدمي آي فون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هواتفهم تلفت بعد إلصاقها بدراجة نارية.

وتقول أبل إن العديد من موديلات الأي فون عرضة للتلف من هذا الفعل.

اهتزازات عالية السعة

وصممت هذه الأنظمة التي تضررت لكي تحسن من جودة الصورة من خلال مقاومة الحركة والاهتزازات وتأثيرات الجاذبية.

وتقول صفحة الدعم الفني في شركة أبل إن محركات الدراجات النارية عالية الطاقة أو الحجم تصدر اهتزازات قوية ومكثفة والتي قد تنتقل من خلال الإطار والمقود.

وتضيف الصفحة: "التعرض المباشر لاهتزازات عالية السعة بتردد معين قد يقلل من أداء هذه الهواتف، ويقلل من جودة الصور والفيديوهات".