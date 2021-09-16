انتقادات لنيكي ميناج بسبب تغريدة تربط بين لقاح كورونا والعجز الجنسي

قبل 25 دقيقة

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انتقد وزير الصحة في ترينيداد وتوباغو نجمة الراب، نيكي ميناج، بسبب تغريدة ادعت فيها أن صديقا لأحد أقاربها أصيب بعجز جنسي بعد تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير تيرانس ديالسينغ إن المنشور "الكاذب" أهدر وقت وزارته.

وتدعي التغريدة أيضا أن الرجل الذي تلقى اللقاح أصيب بتورم في الخصيتين.

ونشرت ميناج التغريدة الاثنين لمتابعيها البالغ عددهم 22 مليون شخص.

وقال ديالسينغ إن وزارته لم تعلم بتسجيل أي حالة تورم في الخصيتين بعد تلقي لقاح فيروس كورونا في ترينيداد و توباغو أو في "أي مكان في العالم".

وأضاف أن فريقه قضى يوم الثلاثاء كاملا في التحقق مما جاء في التغريدة، "وللأسف أهدرنا وقتا كثيرا في البحث في هذا الادعاء الكاذب".

وتعرضت التغريدة للانتقاد في انجلترا أيضا، إذ قال كبير مسؤولي القطاع الطبي، كريس ويتي، إن على نيكي ميناج أن تشعر "بالخجل".

وأضاف: "هناك الكثير من الخرافات تتردد بين الناس، بعضها سخيف وبعضها الآخر هدفه التخويف، وهذه واحدة منها. هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".

أما خبير الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، فقال إن على نيكي ميناج أن تراجع نفسها قبل نشر مثل هذه الأخبار التي "لا أساس لها".

وقالت نيكي ميناج، مطلع هذا الأسبوع، إنها قررت عدم تلقي اللقاح لحضور حفل جمع التبرعات "ميت غالا"، وإنها ستفعل بعد إجراء المزيد من البحث في الموضوع.