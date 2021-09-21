البيتكوين: تعدين هذه العملة ينتج ألاف الأطنان من النفايات

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يكسب القائمون على تعدين هذه العملة المال عن طريق إنشاء عملات بيتكوين جديدة

أظهر بحث أن تعدين العملة الرقمية بيتكوين ينتج نفايات إلكترونية سنويا يمكن مقارنتها بنفايات معدات تكنولوجيا المعلوماتية الصغيرة لدولة مثل هولندا.

وينتج معدنو العملة المشفرة كل عام 30700 طن من النفايات الإلكترونية، وفقا لتقديرات أليكس دي فريس وكريستيان ستول.

ويبلغ متوسط ذلك 272 غراما لكل معاملة، كما يقولان. بالمقارنة، يزن جهاز آيفون 13. 173 غراما.

ويكسب عمال المناجم المال عن طريق إنشاء عملات بيتكوين جديدة، لكن الحوسبة المستخدمة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

ويقوم هؤلاء بمراجعة معاملات بيتكوين مقابل الحصول على فرصة للحصول على العملة الرقمية.

وتم تركيز الاهتمام على الكهرباء التي يستهلكها تعدين هذه العملة والتي تتجاوز حاليا استهلاك الفلبين من الكهرباء، والتلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري نتيجة لذلك.

ولكن نظرا لأن أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في التعدين أصبحت قديمة، فإنها تولد أيضا الكثير من النفايات الإلكترونية.

ويقدر الباحثون أن متوسط عمر أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في تعدين البيتكوين 1.29 سنة فقط.

ونتيجة لذلك، فإن كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة يمكن مقارنتها بنفايات "معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة" لبلد مثل هولندا، بحسب الباحثين ويشمل ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات والهواتف.

ونشر البحث في صحيفة "ريسورسز، كونسرفيشن أند ريسايكلينغ".

محرك الكفاءة

نظرا لأن الكهرباء هي التكلفة الرئيسية لعمال مناجم البيتكوين، فقد سعوا وراء معالجات أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

وقد شهد ذلك انتقالا إلى شرائح عالية التخصص تسمى الدارات المتكاملة الخاصة بالتطبيقات.

وكتب الباحثون أن الدارات المتكاملة الخاصة بالتطبيقات متخصصة جدا لدرجة أنها عندما تصبح قديمة، لا يمكن "إعادة توجيهها لمهمة أخرى أو حتى نوع آخر من خوارزمية تعدين العملات المشفرة".

ولكن بينما لا يمكن إعادة استخدام الرقائق، فإن الكثير من وزن معدات تعدين البيتكوين يتكون من مكونات مثل "الأغلفة المعدنية ومشتتات الألمنيوم الحرارية" التي يمكن إعادة تدويرها.

وعلى الصعيد العالمي، يعاد تدوير ما يزيد قليلا عن 17٪ من جميع النفايات الإلكترونية. ومع ذلك، ربما يكون العدد أقل في بعض البلدان التي يوجد فيها معظم عمال المناجم، حيث تكون اللوائح الخاصة بالنفايات الإلكترونية في كثير من الحالات ضعيفة أيضا.

نقص في الرقائق

وتعاني العديد من الصناعات من نقص عالمي في الرقائق.

بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية ، يجادل الباحثون بأن "الدوران السريع لملايين أجهزة التعدين قد يعطل سلسلة التوريد العالمية لمختلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى".