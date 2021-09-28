تيك توك: رئيس مايكروسوفت يصف صفقة الاستحواذ على التطبيق الصيني بضغط من ترامب بأنها "الأغرب"

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وصف الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، صفقة كانت مقترحة للاستحواذ على تطبيق "تيك توك"، تحت ضغط من البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها "أغرب شيء".

وكان ترامب قد هدد، في أغسطس/آب 2020، بحظر "تيك توك"، وهو تطبيق فيديو صيني يتبع الشركة الأم "بايت دانس"، التي بدأت مفاوضات بالفعل مع مايكروسوفت.

وكانت الخطة تهدف إلى بيع حصة التطبيق في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية بسبب مخاوف وصفت بأنها تمثل تهديدا للأمن القومي.

واختار "تيك توك" في النهاية شركة "أوراكل" المنافسة على الرغم من أن هذه الصفقة لم تُبرم على الإطلاق.

وفي مقابلة مع كارا سويشر، الصحفية في علوم التكنولوجيا، خلال مؤتمر "كود" اعترف ناديلا أنه كان "مندهشا نوعا ما".

وقال إن تطبيق تيك توك يعد "منتجا مثيرا للإعجاب" وملائما لمايكروسوفت لأنه خدمة سحابية للتواصل الاجتماعي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتمثلت خلفية تلك الشراكة المقترحة في أن الرئيس ترامب آنذاك أعطى مهلة حتى 15 سبتمبر/أيلول 2020 للتطبيق الصيني لبيع أعماله في الولايات المتحدة، أو الإغلاق.

صدر الصورة، Getty Images

وقبل يوم من الموعد النهائي، كشفت مايكروسوفت أن عرضها للاستحواذ على الشركة قد رُفض.

وتوصلت "تيك توك" إلى اتفاق مع "أوراكل" و"وولمارت"، وعلى الرغم من ذلك، وبعد شهور من التأخير والتحديات القانونية، غادر ترامب منصبه، وتراجعت الحاجة إلى إبرام أي صفقات من هذا النوع.

وكشف ناديلا بعض التفاصيل الإضافية في ذلك الوقت، من بينها أن ترامب "كانت لديه وجهة نظر معينة بشأن ما يسعى إلى تحقيقه، ثم غادر منصبه".

وفي يونيو/حزيران الماضي ألغى الرئيس جو بايدن الأمر التنفيذي بحظر "تيك توك" والتطبيق الصيني المنافس "وي شات"، مما أدى إلى تعليق أي صفقات من هذا النوع مع شركات التكنولوجيا الأمريكية.